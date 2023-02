Acht Nein-Stimmen

Sindelsdorfer Gemeinderat hat Einwände gegen Antorfer PV-Anlage

PV-Standort in Breunetsried: Der größte Teil der Module soll laut Plan (Stand Oktober 2022) auf dem Plateau errichtet werden. Ein kleiner Teil der Anlage käme in die ehemalige Kiesgrube an der Straße Antdorf-Penzberg (rechts). © Gemeinde Antdorf

Sindelsdorf – Die Antdorfer Pläne für eine große PV-Anlage auf einer Freifläche in Breunetsried stoßen im Sindelsdorfer Gemeinderat auf geteilte Meinung.

Es war nicht direkt ein Sindelsdorfer Thema, zumindest kein heimisches Vorhaben. Dennoch beanspruchte dieses in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats die meiste Zeit. Es ging um die 5. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplans „Solarpark Breunetsried“ in Antdorf. Die Pläne der knapp fünf Kilometer entfernten Gemeinde, im Ortsteil Breunetsried eine Freiflächen-PV-Anlage zu errichten, riefen im Sindelsdorfer Gremium eine Debatte hervor.



Den Anstoß zur Diskussion gab Klaus Lantenhammer (UWS). Es gehe nun nicht um seine generelle Meinung zu PV, stellte er eingangs klar. Bedenken äußerte er angesichts einer „Bepflasterung“ der Landschaft, die in der Energiekrise zu einem Hype geworden sei. Lantenhammer sprach in diesem Zusammenhang von einem „Tunnelblick“. Es würden Landschaften, Kulturlandschaften geopfert werden, während es genügend andere Möglichkeiten gebe. Stattdessen in den Blick genommen werden könnten etwa Flächen, die „sowieso nicht schön“ seien. Lantenhammer dachte da etwa an Flächen an Bahngleisen oder auf Lärmschutzwänden. Die von Antdorf anvisierte Fläche sei dagegen „was Nettes“, meinte Lantenhammer, der auch von einer „wunderschönen natürlichen Erhebung“ bei Breunetsried schwärmte. „Ich find’s nicht richtig, alle freien Flächen zuzupflastern, um den grünen Gedanken hinterherzuhecheln“, sagte er.



Diese Meinung „find ich in Ordnung so“, antwortete Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU), der sich in der Vergangenheit schon mehrfach für PV-Anlagen auf Dächern ausgesprochen hatte, wenn er auf seine eigene Gemeinde geblickt hatte. Aber: „Ich persönlich werd‘ Antdorf keinen Prügel schmeißen.“ Wie Lantenhammer sah auch Sylvia Neuschl (UWS) Bereiche an der Autobahn oder Bahntrassen als besser geeignete Flächen für Solarparks. „Ich glaub, ihr wisst, wo meine Meinung ist“, meinte Obermaier schließlich, ehe er zur Abstimmung überleitete.

Acht Nein-Stimmen

Fünf Gemeinderatsmitglieder stimmten dafür, keine Einwände und Äußerungen vorzubringen, acht dagegen. In den Einwänden, die ja früher oder später formuliert sein müssen, möchte man auf den Schutz von Natur und Landschaft sowie auf den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen und des Landschaftsbildes verweisen.