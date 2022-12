Spannend und ungewöhnlich: Lebensgeschichten in Penzbergs Stadtbücherei

Penzberg - Aus dem Leben gegriffen: In der Stadtbücherei erzählten Penzberger ihre ganz eigene und ungewöhnliche Geschichte.

Es sei eine der Veranstaltungen in der Stadtbücherei, so Leiterin Katrin Fügener, die den meisten Aufwand bedeute. „Aber wir lieben Sie“. Geliebt wird die „Nacht der lebenden Bücher“, bei der Menschen aus Penzberg und Umgebung ihre spannenden oder auch ungewöhnlichen Lebensgeschichten – oder zumindest Kapitel daraus – aufschlugen. Paralleles Erzählen in kleinen Gruppen und drei Durchläufen ermöglichten es den Besuchern, drei Bücher zu lesen beziehungsweise zu hören.



Freiwilligendienst im Rollstuhl

Im Grunde genommen wolle man bei der „Nacht der lebenden Bücher“ aufzeigen, welche „Menschen hier leben“, meinte Katrin Fügener. Diese Menschen, das waren in der jüngsten Ausgabe Feuerwehrkommandantin Simone Abt, Altbürgermeister Hans Mummert, Monika Triebenbacher, die von Kindesbeinen an bäckt und mit ihren Künsten schon einen Wettbewerb im TV gewann, die langjährige Buchhändlerin Karin Rolles, die Syrerin Nwara Al Methia, die Jahre auf der Flucht war und nun in Deutschland Politik studieren möchte, der Fotograf Stefan Rosenboom, Sportreporter Johannes Krause und Jessica Unterreiner, die im Rollstuhl Freiwilligendienste in Tansania leistete.



Mit dem Gong weiterziehen

Ein Zeitplan gab es durchaus. Eine halbe Stunde je Durchlauf. Mit Gongschlägen animierte Fügener die rund 35 Besucherinnen und Besucher zum Wandern, zum ‚Aufschlagen‘ des nächsten Buches. Doch nicht selten verhockte man ein wenig, wollte die spannende Lektüre beziehungsweise das spannende Hörspiel nicht enden lassen. Etwa bei Hans Mummert, der nicht aus seinen Bürgermeisterzeiten erzählte, sondern seine Familiengeschichte offenlegte. Er, der Sohn eines Bergmanns, der einen anderen Weg gehen wollte. Mummert zeigte ein Schwarz-Weiß-Bild seiner Eltern und erzählte von einer Kindheit, in der man nicht viel Materielles brauchte. „Wir hatten zu Essen, wir hatten unsere Freiheit“. Er, die „Landmaus“ aus Aidling mit Werdenfelser Dialekt, sei als Kind sofort aufgenommen worden in Penzberg, und seither begeistert von der Stadt und ihren Menschen.

Aus der zweiten Reihe

Weiter zu Simone Abt, die von ihrem Weg zur und ihrer Arbeit als Feuerwehrkommandantin, übrigens die erste Frau im Landkreis, berichtete. „Von heute auf morgen“ habe sie „110 Mitarbeiter bekommen“. Einen Posten, dessen Intensität Abt schon vorab bewusst war, hat ihr Mann diesen doch zwölf Jahre bekleidet. Und ein Posten, der für Abt, die „alle Ausbildungen und Positionen“ bei der Wehr durchlaufen habe, eine große Umstellung auf Einsätzen bedeutet: Nun stehe sie als Einsatzleiterin in zweiter Reihe und delegiere.

Hilfseinsatz in Tansania

Über ein Tablet wischte derweil Jessica Unterreiner. Sie zeigte Bilder von ihren Hilfseinsätzen in Tansania. Schon dreimal war die Penzbergerin dort. Half in Kinderheimen – und ließ sich von ihrem Rollstuhl nicht von der Reise, nicht von dem Engagement abhalten. Umhin, nach Hilfe zu fragen, kam sie dabei aber nicht. Für die selbstständige junge Frau ungewohnt. Doch Ausflüge „ins Nirgendwo“ auf Berge, über wuchtige Wurzeln auf eine Hängebrücke ließen sich nur schwer ohne Zutun bewältigen. Aber die Menschen seien dort „sehr lösungsorientiert“, sagte sie lächelnd und wischte weiter auf dem Tablet.



Gästebuch ist ihr Schatz

Ein Buch hatte Karin Rolles mitgebracht. Das mag jetzt wenig überraschen, war sie doch 34 Jahre im Buchhandel tätig. Doch es war kein gewöhnliches Buch, sondern ihr rotes Gästebuch, in dem sich der ein oder andere Prominente verewigt hat. „Ein Schatz, den ich aus dieser Zeit mitnehme“, meinte Rolles und erzählte davon, wie sie sich nach über drei Jahrzehnten entschloss, von den Büchern zu Bildern, ins Museum Penzberg – Sammlung Campendonk, zu wechseln. „Es gibt verschiedene Lebensabschnitte“, meinte sie.



Mit Sportreporter ins Stadion

Und während Stefan Rosenboom seine Werke zeigte, darunter szenische, bewegte Fotografie, und deren Hintergründe und Entstehung erläuterte, gewährte Nwara Al Methia tiefe Einblicke in ihre jahrelange Flucht. „Über solche Situationen zu sprechen, erfordert sehr, sehr viel Mut“, hatte ihr Fügener vorab attestiert. Auch Sportreporter Johannes Krause öffnete sein Lebensbuch und nahm seine Hörer mit ins Stadion, ins Studio, an die Piste. Er, der schon so vielen Sportstars begegnet ist, möchte selbst kein Promi sein: „Ich hätte keine Lust darauf, die große bekannte Nase zu sein.“

Die Stadtbüchereileiterin, die von Gruppe zu Gruppe umhergeschwirrt war, zeigte sich zum Abschied nach rund zweieinhalb Stunden begeistert: „Überall, wo ich reingehört habe, fand ich es extrem spannend.“ Die lebenden Bücher, meinte Katrin Fügener, hätte sie gerne im Regal stehen.