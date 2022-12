Sparkasse unterstützt Ehrenamt in Penzberg und in der Region

Von: Max Müller

Weihnachtsspenden von der Sparkasse Oberland: Vorstandsmitglied Markus Lanz (l.) und Bankdirektor Georg Summerer (r.) überreichten die Finanzspritzen an Vertreter von ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen aus der Penzberger Umgebung. © Max Müller

Penzberg – Nach einer zweijährigen Corona-Pause wurden in der Penzberger Filiale der Sparkassen Oberland wieder Weihnachtsspenden an Vereine und Institutionen aus der Umgebung überreicht. Schützen, Sportler und die Tafel: Die neun Empfänger stellten in den Zusammenhang auch vor, in welche lokalen Projekte die monetäre Unterstützung fließen soll.

Vertreter von neun verschiedenen Vereinen und Organisationen hatten sich in der Penzberger Sparkassen-Filiale an der Bahnhofstraße eingefunden. So unterschiedlich ihre Tätigkeiten auch sein mögen, eins hatten sie an diesem Abend gemeinsam: Alle bekamen eine Weihnachtsspende in Höhe von mindestens 500 Euro überreicht. Insgesamt gab es 5000 Euro von den Sparkassen-Verantwortlichen für besondere Projekte und Vereine in Penzberg und Umgebung.



„Es braucht Leidenschaft. Die bringt ihr mit und die finanzielle Hilfe wir“, so Sparkassen-Vorstandsmitglied Markus Lanz. „Es ist eine finanzielle Hilfe, aber auch ein Riesen-Dankeschön“, betonte der Penzberger Bankdirektor Georg Summerer in diesem Kontext. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) wies an diesem Abend auf die Probleme und Komplikationen der Spendenempfänger hin: „Das Ehrenamt wird immer schwieriger. Der Nachwuchs bricht weg.“



Vorstellung der Spendenempfänger

Gerade mit der Nachwuchsarbeit beschäftigte sich die Delegation der Spielgemeinschaft HAI. Stefan Streicher, Jugendleiter der SG aus Habach, Antdorf und Iffeldorf kündigte an, die 500 Euro-Spende in neues Trainingsmaterial zu investieren. Dies war der ausdrückliche Wunsch seiner Jugendtrainer.

Für den selben Betrag sollen im Habacher Naturkindergarten Achgrom-Zwergal neue Bücher angeschafft werden. In der frisch gebackenen Einrichtung ist seit September eine Gruppe mit 18 Kindern untergebracht.

Der Veteranen- und Kameradschaftsverein Sindelsdorf will die Finanzspritze für die Renovierung des Kriegerdenkmals verwenden. Vorsitzender Georg Klinger berichtete, dass man „noch ein bissl was richten müsse“ zum anstehenden Jubiläum 2024. Das Kriegerdenkmal steht seit 1954 in Sindelsdorf.

Neben Geldspenden gab es auch Fairtrade-Nikoläuse aus Schokolade. © Max Müller

Beim TSV Iffeldorf war die neue Jugendleiterin Sandra Friedmann zwar krankheitsbedingt verhindert, doch Vorsitzender Hans Lang und die stellvertretende Vorsitzende Hildegard Höno nahmen die Sparkassen-Spende entgegen. Verwendet werden sollen die 500 Euro laut Lang für „die Ideen der neuen Jugendleiterin“.

Der VdK-Ortsverband Penzberg, der momentan 1305 Mitglieder zählt, wurde am 26. Januar 1926 gegründet. Laut Vorsitzendem Michael Ketzscher ist man sogar ein Gründungsmitglied des Sozialverbands. Das Geld wird bei der VdK in das anstehende 75-jährige Jubiläum investiert.

Das neue Heim der Penzberger Schützen befindet sich bei den Bauarbeiten auf der Zielgerade. Auch bei den Schützen steht ein Jubiläum an und zwar Nummer 150. Dafür soll auch die Spende investiert werden.

Tafel hat besonders viel Bedarf

Die Penzberger Tafel bekam von der Sparkasse nicht 500 Euro, sondern 1000 Euro als Weihnachtsspende überreicht. „Bei der Tafel gibt es derzeit besonders viel Bedarf“, betonte Carolin Kriegisch, die für die Pressearbeit der Sparkasse Oberland verantwortlich ist. Als Christine Geiger und Ursula Floßmann ihre derzeitige Lage erklärten, wurde auch schnell klar warum dem so ist. „Zwei Drittel unserer Tafelgäste sind inzwischen Ukrainer. Es gibt viele junge Ukrainer, die tatkräftig helfen, doch die Arbeitsbelastung und Kosten steigen für uns stark an. Wir müssen viele Lebensmittel zukaufen“, erklärte Geiger die Situation. 100 Personen müssen laut Floßmann pro Woche versorgt werden. „Und auch der Letzte soll bei uns was bekommen“.

Umbau im Jugendhaus

Die Wasserwacht-Ortsgruppe Penzberg und Iffeldorf wartet immer noch auf die Fertigstellung des neuen Schwimmbads in Penzberg, um dem Tagesgeschäft im gewohnten Umfang nachgehen zu können. Die Lage auf der Baustelle gestaltet sich jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Materialmangel kompliziert (Rundschau berichtete). Derzeit weicht man in das Schwimmbad nach Bad Tölz aus. Die Weihnachtsspende wird bei der Wasserwacht für die Wartung der Ausrüstung und die Jugendarbeit verwendet.

Im Penzberger Jugendhaus Don Bosco sollen viele der Doppelzimmer in Einzelzimmer umgebaut werden. „Für uns ist das eine ganz wertvolle Spende, um die Kinder zu fördern und zu unterstützen“, sagte die stellvertretende Einrichtungsleiterin Karin Wild.