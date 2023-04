Spektakulärer Unfall in Penzberg: 86-Jährige rammt beim Ausparken einen Baum

Von: Andreas Baar

Nach dem Unfall an der Bahnhofstraße: Bauhof und Feuerwehr bereiten den Unfallwagen für das Abschleppen vor. © Franca Winkler

Penzberg - Eine Antdorferin (86) kam in Penzberg beim Ausparken versehentlich auf das Gaspedal. Sie fuhr mitten über die Bahnhofstraße gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich am Freitag (14. April) gegen 10.40 Uhr mitten in der Penzberger Innenstadt an der Bahnhofstraße. Laut Polizei fuhr eine 86-jährige Antdorferin mit ihrem VW rückwärts aus einem Parkplatz vor dem Sportgeschäft auf die Straße. Die Frau sei dann versehentlich auf das Gaspedal gekommen, heißt es von der Polizei. Der Wagen fuhr quer über die Bahnhofstraße und prallte auf der gegenüberliegenden Seite vor einem Spielwarengeschäft gegen einen Baum. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand ein beträchtlicher Schaden. Der Baum musste abgesägt werden. Auch hatte sich der Metallrahmen, der um den Baum stand, unter dem Fahrzeug verklemmt. Er musste von der Feuerwehr und Mitarbeitern des städtischen Bauhofs herausgeschnitten werden. Dann erst konnte der Unfallwagen abgeschleppt werden. Den Schaden am Baum beziffert die Polizei auf immerhin rund 6000 Euro, den am Auto auf circa 1500 Euro. Die Bahnhofsstraße war in Richtung Bahnhof eine Zeitlang nicht befahrbar, die Gegenfahrbahn war für den Verkehr frei.