Stadt baut Feldkreuz in Penzberg ab - das ist der Grund

Von: Andreas Baar

Das restaurierungsbedürftige Feldkreuz aus Beton stand auf einem Baugrundstück. © Bauhof Penzberg

Penzberg - Anwohner staunten nicht schlecht: Penzbergs Bauhof fuhr in Steigenberg vor und grub ein Beton-Feldkreuz aus. Das Rathaus erklärt nun die Aktion.

Als am Montag (10. Juli) der städtische Bauhof in Steigenberg anrückte, sorge der Einsatz für einige fragende Blicke bei Anwohnern: Die Arbeiter bauten nämlich an der Ecke Fischhaberstraße /Wankstraße ein Feldkreuz ab. Im Rathaus beruhigte man am Donnerstag (13. Juli). Aufgrund des Verkaufs zweier städtischer Grundstücke für eine Wohnbebauung wurde das darauf stehende, eh restaurierungsbedürftige Feldkreuz aus Beton abgebaut, teilte die Verwaltung mit. Im Lauf der kommenden Monate soll das gute Stück restauriert werden.

Abtransport: Das Fundament des Feldkreuzes wird vom Penzberger Bauhof aus der Erde gehoben. © Bauhof Penzberg

Neuer Platz, neue Optik

In einem ersten Schritt wurden vom Bauhof die eisernen Figuren (Mutter Gottes und Leib Christi) abgenommen und in die Obhut des Eglfinger Restaurators Christian Mack gegeben. „Nicht nur Sockel und das Kreuz, auch die Figuren werden nun aufbereitet und frisch vergoldet“, heißt es aus dem Rathaus. Das Ensemble soll nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem Areal wieder zurück an die Fischhaberstraße/Ecke Wankstraße kehren – allerdings, unweit des alten Standorts, seitlich an die Grundstücksecke. Versehen wird das Feldkreuz dann mit einer Sitzbank, neuer Bepflanzung und einer kleinen Pflasterung in Granit.