Stadt hat Wohnmobil-Stellplätze auf der Berghalde in Betrieb genommen

Extra Platz für Wasserversorgung und Müllentsorgung: Die Fahrzeuge kommen dank einer Induktionsschlaufe im Asphalt in den Genuss einer automatischen Spülung. Übrigens: Die Stellplätze gehen erst am 8. August in Betrieb, die abgebildeten Fahrzeuge waren nur Statisten für den Pressetermin.

Urlaub in Penzberg

Von Andreas Baar

Penzberg – Die Stadt Penzberg schlägt kurz nach dem Start der Sommerferien ein neues Kapitel beim Wohnmobil-Tourismus auf: Die Stellplätze auf der Berghalde sind fertig.

Knapp über ein Jahr hat es gedauert, bis Vollzug zu vermelden ist. Nach diversen Bürgerprotesten über die Zustände auf dem kleinen städtischen Wohnmobilstellplatz am Kirnberger See hatte die Stadt im Oktober 2020 die Anlage geschlossen; im Februar 2021 entschied der Bauausschuss, das Areal nicht mehr zu öffnen und eine Alternative zu suchen; im Mai vergangenen Jahres segnete der Ausschuss den Bau von zwölf Stellplätzen auf der Berghalde ab. Eigentlich sollten die Anhänger des mobilen Urlaubsquartiers schon heuer in den Pfingstferien dort parkieren können, doch wegen Lieferschwierigkeiten verzögerten sich die Arbeiten. Nun ist alles fertig: Die zwölf Plätze finden sich ordentlich aufgereiht neben dem Festplatz. Stromsäulen, Lampen, Wasserversorgung und Müllstation sind errichtet.



Die Stadt lässt sich ihren modernen Ferienservice einiges kosten. Investiert wurden inklusive Infrastruktur um die 44.000 Euro, wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) beim Pressetermin vorrechnete. Der kommunale Bauhof, der die meisten Arbeiten übernahm, steckte circa 400 Arbeits- und 50 Maschinenstunden in das Projekt, zählte Bauhofleiter Christian Eberl auf.



Doch die Investition lohnt sich, war von den Vertretern der Verwaltung einhellig zu hören. Die Stadt möchte sich so ein Stück vom wachsenden Wohnmobilurlaub-Geschäft abschneiden. Die Branche floriert, angeschoben durch die Pandemie. „Wir rechnen mit Vollauslastung“, betonte Eleonore Hofmann vom Rathaus-Fachbereich Tourismus. „Der Bedarf ist sicherlich da.“

Warten auf Ticketautomat

Hofmann bewirbt das Penzberger Angebot nun auf den wichtigsten Urlaubsportalen und Apps sowie auf der Internetseite der Stadt. Doch am Anfang wird es kaum Einnahmen geben: Weil noch auf den Ticketautomaten gewartet wird, dieser soll bis Mitte August geliefert werden, ist das Abstellen anfangs kostenlos. Gezahlt werden muss aber bereits für Strom und Wasser. Geparkt werden kann maximal 48 Stunden auf der Berghalde. 24 Stunden kosten 10 Euro, wenn man gleich zwei Tage löst, sind 15 Euro fällig. Reservierung und aktuelle Belegungsinfos gibt es allerdings nicht, dafür wäre laut Hofmann die Logistik zu aufwändig gewesen. „Man fährt einfach auf gut Glück hin.“

+ Vollversorgung: Der Bauausschuss hatte sich im Mai dafür entschieden, statt der geplanten acht Stellplätze gleich alle zwölf Parkmöglichkeiten mit Stromanschlüssen zu versehen. © Andreas Baar

Von einer Bank zum WC

Am Anfang war man sich in Bauausschuss und Stadtverwaltung gar nicht mal so sicher gewesen, wie es mit den ausgewählten Standort für künftige Wohnmobil-Gäste zeitlich aussehen soll. Von einer Testphase auf der Berghalde war abwartend die Rede gewesen, mancher Stadtrat liebäugelte mit einer Alternative mehr in Zentrumsnähe im Bereich des neuen Familienbads. Doch jetzt wurden rund 44.000 Euro in die zwölf Stellplätze auf der Berghalde investiert. Kein Wunder, dass da Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) nicht den Hauch des Verdachts eines Provisoriums aufkommen lassen will.

Teil des großen Konzepts

„Der Bedarf ist da“, brach der Rathauschef beim jüngsten Pressetermin zur Fertigstellung der Anlage eine Lanze für das touristische Angebot an dieser Stelle – und verweis auf Investition in Kanalanschluss, Strom- und Wasserversorgung sowie Asphaltierung und neue Lampen. Die Plätze auf der Berghalde sollen bleiben, kündigte denn auch Stadtbaumeister Justus Klement an. Sein Argument: Die Stellplätze seien ja ein Bestandteil des Konzepts zur Attraktivierung der Berghalde (Rundschau berichtete).



Und so bekommt die neue Anlage auch eine moderne Sanitärversorgung. Die sich optisch abheben wird: Immerhin handelt es sich um den ausrangierten SB-Pavillon der Sparkasse Oberland im Ortsteil Reindl. Das transportable Gebäude konnte die Kommune „für einen symbolischen Preis“ erwerben, verlautet im jüngsten Bauausschuss. Der Pavillon soll das vorhandene öffentliche WC auf der Berghalde ersetzen und seinen Platz nördlich der Stockbahnen, neben den Stellplätzen, finden. Diese würden so eine „zeitgemäße Ergänzung“ bekommen, argumentierte die Bauverwaltung. Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 Euro brutto sind nach Angaben der Kämmerei durch das private Spenden-Budget für die Berghalde abgedeckt.

+ Einst Bankfiliale, bald ein Toilettenhäuschen. © Andreas Baar

Erst 2023 in Betrieb

Das Gremium segnete bei zwei Nein-Stimmen, Sebastian Fügener und Martin Janner hatten einen Aufbau am Museum Penzberg – Sammlung Campendonk für die dortige Museumspädagogik präferiert, die neue Nutzung ab. Die ersten Erdarbeiten sind bereits erfolgt, diese Woche soll das Objekt per Tieflader umgesetzt werden. Spätestens bis September soll die Errungenschaft aufgestellt sein. Wobei: In Betrieb geht die neue Toilettenanlage dann nicht so schnell: Laut Stadtbaumeister Klement wird dies wohl erst kommendes Jahr geschehen. Denn jetzt erst Mal braucht es eine Ausschreibung für Planer und Installateure.



Aus den Augen hat man im Rathaus zusätzliche Alternativen für die Wohnmobil-Urlauber allerdings nicht verloren. Der Bereich am Familienbad, wo derzeit noch die Kita-Container stehen, reizt weiterhin. Doch so schnell wird das kein Thema, war beim Pressetermin auf der Berghalde zu hören. „Eher 2025“, so Bürgermeister Korpan, werde man schauen können, „ob man zusätzliche Stellplätze schafft“.