Stadt lässt Feuerwehrhaus untersuchen – 146 Einsätze für Ehrenamtliche 2022

Von: Max Müller

Lösung nötig: Das Feuerwehrhaus samt der Gerätehalle platzt aus allen Nähten. © Andreas Baar

Penzberg – Die Penzberger Feuerwehr leidet unter beengten Verhältnissen. Jetzt bringt die Stadt ein Gutachten auf den Weg: Ein Fachmann soll sich das Domizil der freiwilligen Helfer anschauen – und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

Seit 16 Jahren schon ist das Feuerwehr-Domizil in Penzberg ein Thema. Die Heimstätte an der Winterstraße ist in die Jahre gekommen und platzt aus allen Nähten. Ein Blaulichtzentrum in der Layritzhalle scheiterte an den Kosten, andere Lösungen sind bislang nicht konkret. Doch den Ehrenamtlichen brennt es unter den Nägeln. Jetzt zumindest soll das Thema inhaltlich „auf feste Beine“ gestellt werden. Dies kündigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am vergangenen Freitagabend bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr an: Er versprach ein Gutachten, dass das Gebäude unter die Lupe nehmen soll – ob die Zukunft an der Winterstraße möglich ist oder ein anderer Standort gefunden werden muss. Korpan erhofft sich „eine Meinung, mit der ich in ein Gremium gehen kann“.



Worte, die wohlwollend zur Kenntnis genommen wurden. Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, machte jedoch deutlich, dass er Taten erwartet: „Ich verlasse mich darauf, dass jetzt konkrete Schritte gemacht werden und nicht bloß geredet wird.“ Kommandantin Simone Abt erinnerte an die Nachbarn von Rotem Kreuz, Wasserwacht und Bergwacht, die ebenfalls an ihre räumlichen Grenzen stoßen: „Vergesst auch die anderen Blaulichter nicht.“

Erster Bericht von Abt

Die Kommandantin legte den ersten Bericht seit ihrer Wahl im Mai 2022 vor. Insgesamt 146 Einsätze in 2022 mit 2441 Stunden verzeichnet ihre Statistik. Damit rückten die freiwilligen Helfer weniger aus als 2021 (162) und 2020 (170). Dafür aber kamen umgerechnet 44 Einsatzstunden pro Aktivem zusammen, so Abt. Erfreulich: Die Zahl der Aktiven stieg zum Jahresende, wenn auch gering, auf 105 (Vorjahr: 102). Davon waren 90 Männer und 15 Frauen aktiv im Dienst. Die Zahl der Jugendlichen kletterte von 9 auf 17 Aktive – „es geht aufwärts“, bilanzierte Abt.



Überhaupt investieren die Ehrenamtlichen viel Zeit in die Penzberger Wehr. Laut Abt kamen – von Einsätzen über Übungen bis Lehrgängen – insgesamt stolze 7505 Stunden zusammen. Eine „beeindruckende Zahl“, so die Kommandantin, gerade weil es weniger Einsätze gab.



Erster Bericht für die Penzberger Kommandantin Simone Abt. © Andreas Baar

Bei diesen reichte die Palette laut Abt von kleineren Bränden bis zum Hausbrand Ende Dezember in Wölfl mit Verletzten (Rundschau berichtete). Bei den technischen Hilfeleistungen (THL) ging von immerhin 18 Türöffnungen (für die eine extra Gruppe trainiert) bis zu einer in der Toilette feststeckenden „adipösen Frau“. Und es gab „außergewöhnliche“ Fälle wie die exotische Spinne im Gartenhaus. Gerade diese kleineren THL-Einsätze nehmen zu, wusste Abt zu berichten.



Und da ist da noch der „berühmte Kreisel“ an der Seeshaupter Straße, wie die Kommandantin sagte. 2022 gab es dort fünf Unfälle auf dem Bauwerk. Vielleicht sollte die Stadt sich da eine bauliche Abhilfe überlegen, meinte Abt in Richtung Bürgermeister.

Unfall im Kreisel

Am nächsten Tag krachte es erneut: Gegen 19 Uhr fuhr laut Polizei ein 80-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Pkw die Seeshaupter Straße in Fahrtrichtung Iffeldorf. Er übersah nach eigenen Angaben den Kreisverkehr, fuhr dagegen und kam auf dem Kreisel zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, aber sein Wagen musste abgeschleppt werden. Schaden am Kreisel: rund 1500 Euro.