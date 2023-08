Stadt Penzberg: 61.000 City-Gutscheine für über 800.000 Euro

Von: Andreas Baar

Es geht weiter: Die Stadt legt eine neue Broschüre für ihren Penzberger City-Gutschein auf. © Stadt Penzberg

Penzberg – Die Stadt Penzberg setzt ihren City-Gutschein fort. Eine neue Broschüre mit Akzeptanzstellen ist in Arbeit. Über 600.000 Euro wurden schon eingelöst.

Im November 2019 führte die Stadt Penzberg ihren City-Gutschein ein. Die Idee: Kunden sollen an örtliche Geschäfte gebunden und so der Handel gestärkt werden. Von einer „Erfolgsgeschichte“ sprachen bald die Verantwortlichen im Rathaus. In den ersten zwei Monaten wurden Gutscheine im Wert von rund 46.000 Euro unter das Volk gebracht, im zweiten Jahr waren es schon 276.000 Euro. Abnehmer sind Privatpersonen, auch viele Firmen nutzen das Angebot. Die Zahlen stiegen kontinuierlich. „Es hat sich definitiv etabliert“, sagt die städtische Wirtschaftsförderin Lisa Fischer gegenüber der Rundschau. „Man hält die Kaufkraft in Penzberg.“

Im November 2022 wurde auch ein digitaler City-Gutschein samt App eingeführt. © Stadt Penzberg

Bis heute wurden 61.097 Stück in Umlauf gebracht, im Gesamtwert von stolzen 836.449 Euro, rechnet Fischer vor. Eingelöst wurden bislang 47.771 Exemplare (639.029 Euro). 90 Akzeptanz- und 13 Verkaufsstellen gibt es. Im November 2022 wurde zudem ein digitaler Gutschein samt App eingeführt. Circa 40 Stellen nehmen diesen laut Fischer an.



Viel Geld schlummert in Schubladen

Eines ist aber geblieben: Nicht alle Gutscheine werden sofort eingelöst. Aktuell sind laut Fischer 13.326 Stück im Umlauf, im Gesamtwert von 197.420 Euro. Es waren schon mal deutlich über 200.000 Euro. Anfangs sei das Produkt noch nicht so bekannt gewesen, meint Fischer. Auch werde der Gutschein „schlichtweg vergessen und liegt in der Schublade“. Da braucht es eine sanfte Erinnerung zum Einlösen durch die Stadt, zum Beispiel durch Aktionen oder Gewinnspiele.

Anmelden für neue Broschüre

Nun bereitet die Wirtschaftsförderung der Stadt die Fortsetzung der City-Gutscheine vor. Eine neue Akzeptanz- und Verkaufsstellenbroschüre wird aufgelegt. Mitmachen können Gewerbebetriebe und Dienstleister im Stadtgebiet, die sich vorrangig an Endverbraucher richten. Neuanmeldungen sind bis 29. September möglich, die Broschüre soll im November herauskommen. Mehr Infos und das Anmeldeformular unter www.penzberger-citygutschein.de.