Stadt Penzberg erweitert „City-Gutschein“ um Online-Variante samt App

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Wirtschaftsförderung um Eleonore Hofmann (l.) und Lisa Fischer (r.) setzt auf die neue Broschüre zum City-Gutschein samt dem Online-Service und der ebenfalls eingeführten App – auch Bürgermeister Stefan Korpan freut sich. © Stadt Penzberg

Penzberg – Zum Weihnachtsgeschäft kommt der Penzberger „City-Gutschein“ in neuem Gewand daher. Das Zahlungsmittel wurde um eine digitale Variante erweitert.

Im November 2019 brachte die Stadt ihren „City-Gutschein“ erstmals in Umlauf. „Die Resonanz bis heute ist durchweg positiv“, bilanzierte Wirtschaftsförderin Lisa Fischer im vergangenen September, als es an die Neuauflage der Broschüre ging, zufrieden. Fast 55.600 Stück im Gesamtwert von rund 740.000 Euro waren seit der Einführung in Umlauf gebracht worden. Ein Stand, der sich bis jetzt nur unwesentlich verändert haben dürfte, wie die städtische Wirtschaftsförderin am Dienstag gegenüber der Rundschau hochrechnete. An diesem Tag meldete das Rathaus stolz Neuerungen.



Die Broschüre mit den Akzeptanz- und Verkaufsstellen ist frisch aufgelegt. Einher damit gehen neue Angebote rund um das durchaus beliebte regionale Zahlungsmittel. Das Wichtigste: „Der City-Gutschein kann ab sofort online gekauft und eingelöst werden“, teilt Fischer stolz mit. Darüber hinaus gibt es eine neue Website sowie, ganz umweltbewusst, Geschenkumschläge aus zertifiziertem Recyclingpapier.



Neue Akzeptanzstellen für Gutscheine

Eingelöst werden kann der Gutschein mittlerweile bei mehr als 90 Akzeptanzstellen. Die Liste reicht vom Friseur über Modegeschäft, Schneiderei, Autohaus bis hin zur Eisdiele, Kino, Gastronomie und die städtischen Museen.



Der Clou: Die Gutscheine können nun bequem im Onlineshop gekauft und mittels Smartphone oder ausgedrucktem PDF eingelöst werden. Wer einen Gutschein online kauft, kann diesen direkt per Mail verschenken oder sich selbst schicken und dann überreichen. Auf dem Gutschein befindet sich ein QR-Code: Dieser wird bei den teilnehmenden Händlern vorgezeigt und kann via Endgerät eingescannt werden. Nicht nur die mobile Nutzung ist ein großer Vorteil, wie Fischer meint. „Die Gutscheine werden centgenau abgerechnet“, sagt sie – was auch besondere Geschenkbeträge wie zum 66. Geburtstag möglich mache. Das individuelle Aufladen ist im Gegensatz zur herkömmlichen Plastikkarte so bis zu 150 Euro möglich.

Jetzt genauer Überblick

Praktisch für Vielnutzer: In der neuen App „City Gutscheine“ können alle Exemplare gesammelt werden. Fischer wirbt dafür: „Man behält stets den Überblick über Zahlungen und das aktuelle Guthaben.“



Im Rathaus hofft man, dass das lokale Weihnachtsgeschäft die Gutschein-Bilanz weiter ankurbelt. Nur beim Einlösen hatte es in der Vergangenheit Nachholbedarf gegeben: Vor rund zwei Monaten waren knapp 37.000 Exemplare im Gesamtwert von fast 480.000 Euro eingelöst – blieb eine Restmenge von etwas über 19.000 Stück und rund 156.600 Euro im Umlauf. Mehr Infos, auch zu den Akzeptanzstellen, sowie den digitalen Gutschein und die App gibt es auf der Citygutschein-Webseite.