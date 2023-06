Stadtbücherei Penzberg: Geschichten aus dem Leben und ein Abschied

Von: Antonia Reindl

Teilen

Prägendes Engagement: Dr. Claus Schröder (hinten Mitte) erzählt aus seiner Zeit als ehrenamtlicher „German Doctor“ in Indien und auf den Philippinen. © Antonia Reindl

Penzberg - Die „Nach der lebenden Bücher“ in der Stadtbücherei bot spannende Lektüre aus dem Leben. Für Leiterin Katrin Fügener war es die letzte Veranstaltung.

Sie bleibt dabei: Die Nacht der lebenden Bücher sei „das aufwendigste und schönste Format“ der Stadtbücherei, meint Katrin Fügener. Nicht ohne Grund scheint die Büchereileiterin da die jüngste Ausgabe der Reihe ausgewählt zu haben, um ihren Abschied in wenigen Wochen zu verkünden. Zuvor konnten die Besucher sieben lebenden Büchern lauschen, Geschichten von Menschen, die mutig seien – und bereit, zu erzählen, sagte Fügener, die am Ende selbst den Status eines „lebenden Buchs“ erhält.

Spannende Persönlichkeiten

Das Regal ist bestens gefüllt. Ein breites Repertoire. Genre-Vielfalt. Als „lebende Bücher“ konnte die Stadtbücherei für die jüngste Ausgabe wieder spannende Persönlichkeiten gewinnen: Pauline Albers-Mitchell, ehemals Dozentin für interkulturelle Kommunikation, Anna Brylla, die als Hair- und Makeup-Artistin schon einige Stars stylte, Dr. Claus Schröder, der sich als „German Doctor“ in Indien und Kalkutta engagierte, Sabreen Alawee, die vor sieben Jahren mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland flüchtete, Religionswissenschaftlerin Gönül Yerli, Gastronom Manfred Heissig, der schon VIPs bei einer Fußball-WM bekochte, und Jamal Abu-Tarbush, der sich der Verständigung in Penzberg annimmt.



Drei Runden, sieben Leben

In drei Runden hat man nun die Möglichkeit, drei der sieben lebendigen Wälzer ausführlich zu durchblättern. Wer sich nicht auf dem Stuhl halten kann und herumwandert, kann dabei die unterschiedlichsten Worte aufschnappen. Dort fällt „Lachs“, hier „Spiritualität“, andernorts „Abenteuerurlaub“. Leiterin Fügener ist eine derjenigen, die herumwandern. Es sei eine „wunderbare Energie“, die man spüre, „wenn man durchgeht“, meint sie später.

Hautnah erlebt: Sabreen Alawee (l.) berichtet, wie sie mit ihrer Familie von Syrien nach Deutschland flüchtete. © Antonia Reindl

Von alter Heimat und Flucht

Zu dieser Energie trägt etwa Sabreen Alawee bei. Als sie mit ihren vier Kindern und ihrem Mann aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sei, sei ihre Jüngste gerade einmal ein Jahr alt gewesen, der Älteste 14 Jahre. Der Abschied von der Heimat, vom Haus, vom alten Leben, habe geschmerzt, sagt Alawee. Sie berichtet aus ihrer alten Heimat, von den Menschen, der Politik, dem Alltag, dem Krieg und ihrer Flucht. Bei dieser hätten ihre Kinder und sie Gold am Körper versteckt getragen, um damit die Flucht zu finanzieren. Auch habe es Menschen gegeben, die die Familie und ihre Lage ausgenutzt hätten. Ein Beispiel: 400 Euro für eine Nacht in einem Bett für sechs Personen. In Deutschland arbeitet Alawee, seit kurzem anerkannte Erzieherin, in einem evangelischen Kindergarten. „Als Muslima mit Kopftuch“, sagt sie lächelnd.



Arbeitstraum in Dritter Welt erfüllt

Bei Dr. Claus Schröder gelauscht, erfährt man, dass sich dieser nach der Schließung seiner Praxis einen Traum erfüllte: „in der Dritten Welt arbeiten“. Die Kombination reizte den Kinderarzt: „Medizin, ich bin gerne Arzt, und Abenteuerurlaub“. Als „German Doctor“ behandelte der Penzberger Erkrankte in den Slums von Kalkutta und unter den Mangyan auf den Philippinen.

Die Einsätze verlangten eine umfassende Vorbereitung. Auch weil es dort Krankheiten gebe, die es hier nicht gebe, verrät Schröder. „Jeder weiß, dass die medizinische Versorgung in der Dritten Welt sehr schlecht ist“, sagt er. Doch das gelte nur für die arme Bevölkerung. Reichen sei eine gute Versorgung durchaus zugänglich. Lebendig berichtet Schröder von seinen Aufenthalten, von Tagestouren, die auf asphaltierten Straßen begannen und später durch Matsch und Wasser verliefen, und von Behandlungen, die mit einfachen Mitteln durchgeführt werden mussten. „Sie haben kein Labor, kein Röntgen, keinen Ultraschall – sie haben nichts.“

Ruhestand: Leiterin Katrin Fügener hört Ende Juli nach 13 Jahren in der Penzberger Stadtbücherei auf. © Antonia Reindl

Fügeners letzte Veranstaltung

Nach rund zweieinhalb Stunden werden die Bücher geschlossen. Büchereichefin Fügener ergreift das Wort. Es sei die letzte Veranstaltung für dieses Halbjahr gewesen, die letzte Veranstaltung in den Räumen angesichts der Neugestaltung – und die letzte Veranstaltung, die sie organisiert habe. Ende Juli ist nach 13 Jahren in der Stadtbücherei ihr letzter Arbeitstag. „Es war für mich eine unendliche Bereicherung“, sagt die 67-Jährige, die sich nach eigener Aussage seit eineinhalb Jahren auf den Abschied in den Ruhestand vorbereite. Eine große Hoffnung der Gäste wird da laut: dass bei einer der nächsten Ausgaben ein ganz bestimmtes „lebendes“ Buch Teil des Repertoires ist: Katrin Fügener.