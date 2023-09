Penzberg: Stadtführung zur Mordnacht bietet interaktive Erinnerungsarbeit

Von: Franca Winkler

Stadtführerin Alice Grubert gestaltet die Tour mit Bildmaterial sehr realitätsnah für die Schüler. © Franca Winkler

Penzberg - Im Rahmen der Erinnerungsarbeit zur Mordnacht vom 28. April 1945 konzipierte die Stadt eine Stadtführung. Sie richtet sich an Schüler, aber auch an Erwachsene.

Geballte Geschichte hautnah gab es für die Schüler einer neunten Klasse des Staffelsee-Gymnasiums Murnau bei der neuen Führung zur Mordnacht. Das Gedenken an die Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945 ist ein zentrales Element in der Erinnerungskultur. Jedes Jahr wird der 16 Menschen gedacht, die so kurz vor Kriegsende ums Leben gekommen sind.

Die Stadt will dafür sorgen, dass dieses düstere Kapitel nicht vergessen wird und will auch dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholt. Neben bereits etablierten Möglichkeiten zum Erinnern – wie zum Beispiel durch das Mahnmal, die von Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine oder auch der Dauerausstellung im Museum – bietet die Stadt Penzberg extra Themen-Führungen an.

Interaktives Konzept nicht nur für Schulklassen

Dieses erweiterte interaktive Konzept wurde speziell, aber nicht nur für Schulklassen entwickelt, heißt es von der Stadt. Jugendlichen als auch Erwachsenen soll bei den geführten Spaziergängen durch die Stadt die Möglichkeit gegeben werden, einen direkten Bezug zur Vergangenheit herzustellen.



Stoff für Gespräche sorgte die Dauerausstellung zur Mordnacht im Stadtmuseum. © Franca Winkler

Die Idee angestoßen wurde unter anderem auch durch das Jugendbuch „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie, das 2021 erschienen ist. In ihrem Buch schildern drei Jugendliche aus ihrer Sicht die Ereignisse. Im vergangenen Jahr diskutierte die Autorin mit Schülern auf der Bühne der Stadthalle, dort habe eine Penzberger Schülerin gesagt, wenn sie das Buch nicht gelesen hätte, hätte sie nichts von Penzbergs Mordnacht erfahren.

Thomas Kapfer-Arrington, Leiter der Abteilung Kommunikation, Kultur und Wirtschaft der Stadt, berichtet, wie sehr ihn diese Aussage erschreckte. „Bei mir schrillten Alarmglocken.“ Dabei leiste die Stadt viel Erinnerungsarbeit. Nun soll der Fokus auch verstärkt auf Jugendliche ausgerichtet werden. Als dann noch die Realschule in Penzberg und das Gymnasium in Murnau mehr über die Mordnacht erfahren wollten – in beiden Schulen ist das Jugendbuch Unterrichtslektüre – gab das den letzten Anstoß, ein Konzept für eine Führung zu entwickeln.

Kunstvermittlerin Alice Grubert setzte die Idee um, da ihr „das Thema am Herzen“ liege. Man muss erinnern und aufklären und „achtgeben, dass so etwas nicht wieder passiert“, betont Grubert. Jeder Schüler solle wissen, was passiert ist. Nicht nur der Nationalsozialismus im Allgemeinen, sondern auch speziell die Mordnacht, „gerade für Penzberger Schüler“, erklärt Kapfer-Arrington.

Führung buchen Schulklassen als auch Erwachsenengruppen können die Führung buchen per Telefon unter 08856/813523 sowie per E-Mail an museum@penzberg.de. Infos auf www.museum-penzberg.de.

Damit dies nicht nur abstrakt mit Literatur geschehe, begeben sich die Schüler quer durch die Stadt auf die Spuren des Geschehens. Zudem könne auch im Stadtarchiv Stadtgeschichte hautnah erlebt werden. Dort seien unter anderem „Bombensplitter und ein altes Straßenschild mit dem Adolf Hitler“ zu finden.

Beginn der Führung ist im Museum Penzberg, in dem der Mordnacht ein eigener Raum gewidmet ist. Dort steht als zentrales Element eine Installation, dass die Umrisse der 16 Opfer darstellt. Lebensläufer jedes Einzelnen sind daran angebracht. In einer Holzschachtel liegt ein Strick, mit dem einer der Männer erhängt wurde. An der Wand hängt eine Augenbinde, in der Einschusslöcher und ein Blutfleck zu sehen sind. Vor allem diese stummen Zeitzeugen wirken tief bei den 20 Schülern aus Murnau.

Geschichte berührt

„Das ist so heftig. Man sieht den Blutfleck und hat die Geschichte bildlich im Kopf“, zeigt sich Schülerin Anna berührt. „Auch der Strick, das ist krass zu sehen“, ergänzt Annika. Man habe im Unterricht die NS-Zeit bereits durchgenommen, aber diese Dinge und die Gesichter hinter den Geschichten zu sehen, berühre intensiv, sind sich beide einig.

Die Führung zum Thema Mordnacht endete am Mahnmal an der Straße„An der Freiheit“. © Franca Winkler

Bei dem sich anschließenden Spaziergang durch die Stadt führt Grubert zum Standort der ehemaligen Barbaraturnhalle. Dort fand einst der Prozess in statt. Weitere Stationen sind das Menagehaus unter anderem das Wohnhaus von Paul Badlehner, Franz Biersack oder Hans Rummer. Über Rummer erzählt Gruber wie er vom Rathaus in die Menge rief, dass das Bergwerk gerettet sei. Später wurde er festgenommen und erschossen. Gruber berichtete, wie Sebastian Tauschinger überlebte, weil er sich tot stellte.



Am Ehrenmal an der Straße des 28. April 1945 endete die knapp zweistündige Führung. Doch kurz zuvor sprang Grubert in die aktuelle Zeit: Sie erörterte gemeinsam mit den Schülern die fremdenfeindliche Bildsprache von Plakaten rechtsgesinnter Parteien. Grubert betonte, wie wichtig Achtsamkeit sei „auch für politische Wahlen in der Zukunft“.