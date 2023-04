„Stadtradeln“: Penzberg strampelt für das Klima wieder mit

Von: Andreas Baar

Werbung für das „Stadtradeln“ in Penzberg: Bürgermeister Stefan Korpan (r.) und Umwelt-Abteilungsleiter Carl-Christian Wippermann. © Stadt

Penzberg - Die Stadt Penzberg nimmt zum 9. Mal am bundesweiten „Stadtradeln“ teil: Vom 6. bis 26. Mai strampeln die Teilnehmer vor allem für den Klimaschutz.

Die Penzberger erzielten im Juni 2022 beim „Stadtradeln“ einen Rekord: 595 Radler traten vor allem für mehr CO2-Einsparung in die Pedale. Gemeinsam radelten sie 100.039 Kilometer (2021: 460 Radler und 90.254 Kilometer). Heuer nimmt die Stadt, unterstützt von der Energiewende Oberland, mit dem Landkreis Weilheim-Schongau teil. Geradelt wird drei Wochen lang im Mai „für mehr Radförderung, Klimaschutz und Bewegung im Alltag“, heißt es aus dem Rathaus.

Hier kann man sich anmelden Für das „Stadtradeln“ sind Registrierungen online unter https://login.stadtradeln.de möglich. Infos auf www.stadtradeln.de.

Alle Bürger können teilnehmen

Teilnehmen können alle Bürger des Landkreises Weilheim-Schongau sowie Interessierte, die im Landkreis arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule besuchen oder ehrenamtlich tätig sind. Es gibt einen Schul- und Kindergarten-Radelwettbewerb. Jeder kann laut Rathaus ein Team gründen. Die Stadt bietet als Service die Meldeplattform „RADar!“ um auf problematische Stellen bei Radwegen aufmerksam zu machen.

Fahrradtour zum Auftakt

Zum Auftakt gibt es in Penzberg am 6. Mai eine Fahrradtour: Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof, es geht in etwa 1,5 Stunden rund um die Stadt.