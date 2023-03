Stadtrat: Es bleibt bei der Zweitwohnungssteuer in Penzberg

Von: Andreas Baar

Die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer fallen in Penzberg deutlich niedriger aus als geplant. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg hält an ihrer Zweitwohnungssteuer fest. Die Verwaltung wollte diese wegen des Aufwands kippen - der Stadtrat hielt daran fest.

Eigentlich war alles in trockenen Tüchern: Im Juli 2022 hatte der Stadtrat die Einführung einer Steuer für Zweitwohnungen in Penzberg zum Jahr 2023 beschlossen. Doch die Stadtverwaltung wollte einen Rückzieher machen. Grund war das aus Sicht des Rathauses ernüchternde Ergebnis der Datenerhebung.

Die Verwaltung hatte 459 Betreffende angeschrieben und zur Abgabe der Steuer aufgefordert, die zum,, Stichtag 24. August 2022 einen Zweitwohnsitz in Penzberg gemeldet hatten. Das Anschreiben hatte „eine Flut an Anfragen“ zur Folge, hieß es von der Finanzabteilung zur jüngsten Stadtratssitzung. Registriert worden war nicht nur ein „negatives Stimmungsbild“, sonder auch eine starke Tendenz, den Zweitwohnsitz abzumelden.

Viele Abmeldungen

Bis Ende Dezember hatten nur 207 von 459 Gemeldeten eine Steuererklärung abgegeben. 28 Briefe konnten gar nicht zugestellt werden. Von den 207 Personen hatten 102 sich abgemeldet, 14 änderten den Zweit- in einen Hauptwohnsitz um. 91 Personen behielten Penzberg als zweiten Wohnort – doch davon werden nur 34 die ungeliebte Abgabe zu entrichten haben, verlautetet aus der Verwaltung. Das Rathaus erwartet jedoch, dass in weiteren Fällen keine Steuer fällig sein wird. Auf Grund dieser Sachlage erscheint die Umsetzung der Abgabe „nicht sinnvoll“, hieß es.

Fazit von Kämmerer Hans Blank: Die Einnahmen lohnen den Aufwand nicht. Eigentlich waren rund 300.000 Euro zusätzlich für den Stadtsäckel einkalkuliert worden. Doch angesichts der niedrigen Zahlen ging Blank von lediglich 25.000 bis 30.000 Euro jährlich aus. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) nannte die Prognose „ernüchternd.“

Eine Nein-Stimme

Doch kippen wollte der Stadtrat die Steuer nicht. Jack Eberl (FLP) sprach sich weiter für die Abgabe aus, sie würde immerhin etwas an Einnahmen bringen. Das Geld könne man zum Beispiel für Vereinsbus oder Museum nutzen. Zustimmung von Katharina von Platen (Grüne): Man dürfe eine derartige Einnahmequelle nicht „so mir nichts, dir nichts ad acta legen“. Armin Jabs (BfP) verwies auf einen nur „einmaligen Aufwand“ für die Datenerfassung.

Am Ende hielt der Stadtrat an der Zweitwohnungssteuer zum Jahr 2023 fest. Lediglich Aleksandar Trifunovic (CSU) sagte erneut „Nein“.