Stadtrat in Penzberg: Neuer Busbahnhof soll jetzt wohl doch umziehen

Von: Andreas Baar

Penzberg - Der Penzberger Stadtrat beschloss den Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld. Der Busbahnhof soll wohl umziehen - gesagt wurde es aber nicht offiziell.

In der Penzberger Politik und bei einer wichtigen Grundlage für den Architektenwettbewerb zum Bahnhofsumfeld gibt es die nächste Kehrtwende. Erst sprach sich der Bauausschuss im März für einen Umzug des Busbahnhofs an die Westseite des Bahnhofs aus. Dann kippte der Stadtrat das Votum angesichts der Bedenken wegen des nötigen Abrisses eines Wohnhauses und der Verlegung der Fahrradgarage und holte sich lieber nochmal Expertenmeinungen ein. Nun macht das Lokalparlament offenbar einen Rückzug vom Rückzug.

Spät auf Tagesordnung

Als das Rathaus am Mittwoch (19. April) per Pressemitteilung die Tagesordnung für die Stadtratssitzung am Dienstagabend (25. April) öffentlich machte, fehlte der Punkt „Realisierungswettbewerb für Städtebau, Freianlagen und Architektur – Bahnhofsumfeld Penzberg“. In der öffentlichen Sitzung wurde dieser jedoch aufgerufen. Ohne dass die geänderte Tagesordnung anfangs mitgeteilt und vom Gremium abgesegnet worden war.

Alles in Ordnung, war von Verwaltung und Bürgermeister Stefan Korpan zu hören: Man habe sich nach der nichtöffentliche Beratung durch das Preisgericht am 19. April mit dem Stadtrat auf den Punkt verständigt – und die geänderte Tagesordnung zum Wochenende online in das Rathaus-Informationssystem (RIS) auf der Stadt-Homepage eingestellt. Die Presse wurde nicht informiert.

Nachfrage beim Landratsamt samt Rechtsaufsicht: Die Kreisbehörde verweist auf die Penzberger Geschäftsordnung. Die besagt, dass eine Tagesordnung bis spätestens zum Ablauf des dritten Tags vor der Sitzung ergänzt werden kann und diese spätestens am dritten Tag vor der Sitzung „ortsüblich“ bekanntzumachen ist. „Nach den uns bisher vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Bestimmungen von der Stadt Penzberg eingehalten wurden“, so der stellvertretende Pressesprecher Klaus Mergel am Mittwoch (26. April).