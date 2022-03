Stadtrat Penzberg: 12,6 Millionen Euro sind Obergrenze für neues Kinderhaus

Von: Andreas Baar

Teilen

Neues Kinderhaus an der Nonnenwaldstraße in Penzberg: So soll der Holzbau mit den vier markanten Gebäudeelementen aussehen. © Stadt

Penzberg – Es wird das nächste Großprojekt der Stadt Penzberg: Der Bau des Kinderhauses an der Nonnenwaldstraße wird mit 12,6 Millionen Euro angesetzt.

Die Stadt will mit dem Neubauprojekt das Betreuungsangebot in Penzberg angesichts des wachsenden Bedarfs erweitern. Das Kinderhaus zwischen Nonnenwaldstraße und Stadion, geplant vom Wolfratshausener Architekten Christian Holzer, soll in Holzbauweise entstehen. Es soll Heimat für vier Krippen und drei Kindergartengruppen sowie einer Frühförderstelle sein.

Einstimmig im Stadtrat

Es wird ein Millionenprojekt. Im Herbst hatten die Planer eine Kostenschätzung von fast 11,9 Millionen Euro vorgelegt. Im jüngsten Bauausschuss wurde eine konkretere Berechnung vorlegt: Die Kosten würden danach auf knapp über 12,6 Millionen Euro steigen. Der Ausschuss gab diese Berechnung einstimmig frei, lehnte jedoch einen Puffer im Haushalt für Unvorhergesehenes in Höhe von rund einer Million Euro ab. Der Stadtrat folgte der Beschlussempfehlung nun ohne Gegenstimme und Diskussion. Die 12,6 Millionen Euro sind damit als Baukosten-Obergrenze festgelegt. Hardi Lenk (SPD) machte klar, dass Baukostensteigerungen und unvorhergesehene Ausgaben nochmals dem Stadtrat vorgelegt werden müssten.



Für den Neubau ist die Fläche zwischen Parkplatz (hinten) und Gehweg am Stadion bereits gerodet. © Andreas Baar

Griff in Rücklagen

Finanziert wird das Vorhaben laut Kämmerer Hans Blank mit 100.000 Euro an Haushaltsmitteln im Jahr 2022, 1,5 Millionen Euro (2023) und 1,64 Millionen Euro (2024). Die restlichen Mittel sollen aus den Rücklagen kommen. Zudem fließen 1,2 Millionen Euro aus einem staatlichen Sonderprogramm. Der Genehmigungsplan liegt seit Ende Dezember beim Landratsamt. Die Fläche für den Bau ist bereits gerodet. Der Baubeginn wird für das Frühjahr angepeilt, Ende Juni 2023 soll das Kinderhaus fertiggestellt sein – rechtzeitig vor Beginn des neuen Kindergartenjahres.