Stadtrat Penzberg: Der Bebauungsplan für das Edeka-Areal ist beschlossen

Von: Andreas Baar

Treffpunkt im neuen Penzberger Quartier: Die Planer setzen auf einen großen Platz zwischen den Wohnhöfen. © Dömges Architekten

Penzberg – Geschafft: Der Bebauungsplan „Edeka-Areal“ ist vom Penzberger Stadtrat endgültig abgesegnet worden

Ebenfalls beschlossen wurde die entsprechende Satzung, damit ist der Plan rechtskräftig. Anders als zuvor gab es im Gremium keine Diskussion mehr – auch keine Gegenstimme. Um 19.45 Uhr war es am Dienstag (22. Februar) im Stadtrat soweit: Geschlossen hoben die Lokalpolitiker die Hand. Damit war der Bebauungsplan-Entwurf für das Edeka-Areal – eines der ehrgeizigsten städtebaulichen Projekte in nächster Zeit in Penzberg – gebilligt. Zugleich beschlossen die Räte den Plan als Satzung. Damit endete ein jahrelanges Verfahren, um das begehrte Areal in zentraler Lage weiterzuentwickeln.

Stein vom Herzen gefallen

„Der Bebauungsplan hat uns schon einige Zeit beschäftigt“, hatte man zuvor bei Stadtbaumeister Justus Klement ein gewisses Seufzen herausgehört. Und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) berichtete noch von einer E-Mail, die er im Vorfeld vom Regensburger Projektentwickler Herbert Küblböck bekommen hatte: Der ob der lange Wartezeit gedulderprobte und leidgeprüfte Initiator des Handels- und Wohnquartiers habe im Falle einer Zustimmung von „einem historischen Moment“ geschrieben, so der Rathauschef. Als der einstimmige Beschluss feststand, hörte Korpan förmlich den „Stein vom Herzen von Herrn Küblböck“ fallen, wie das Stadtoberhaupt schmunzelte.



Entwurf: Der Bebauungsplan für das Edeka-Areal in Penzberg sieht zwei Bereiche vor – im Norden die Sonderzone mit den Handelsmärkten samt Stellplätzen, im Süden das reine Wohngebiet. © Bauamt Penzberg

Geduld war nötig

Mit dem Votum endet ein zehnjähriges Verfahren samt politischen Debatten über das Areal. Korpan erinnerte an eine Aktennotiz vom Mai 2012, als es ein Treffen zwischen Küblböck und dem damaligen Bürgermeister Hans Mummert (SPD) gab. Doch die anfängliche Idee von einer reiner Gewerbefläche fand wenig Unterstützung in den Gremien. In den Folgejahren rangen Verwaltung, Stadtpolitik und Pro Innenstadt um eine Lösung – auch, um die Geschäftswelt in Penzbergs Innenstadt nicht durch neue Konkurrenz zu gefährden. Als Küblböck 2020 einen neuen Plan für einen Handelshof im nördlichen Gebiet und ein Wohnquartier im Süden vorlegte, war der gordische Knoten endlich zerschlagen. Das Lokalparlament beschloss im Juli 2020 die Aufstellung des Bebauungsplans.

Kritik von Anwohnern

Doch so einfach war das Vorhaben nicht. Vor allem aus der Anwohnerschaft kamen diverse Einwände wegen Lärm- und Verkehrsbelastung. Das Bergamt Südbayern warnte vor Bergwerksschächtenund forderte Gutachten samt Sicherungsmaßnahmen. Zudem wechselte Küblböck die „H2M“-Architekten, Sieger des Ideenwettbewerbs, aus und engagierte die Regensburger Büro „Dömges“. Diese planten statt 365 nun mit 385 Wohnungen in den vier Höfen des Quartiers.

Auch Grünen-Fraktion stimmte zu

Kritik an den Planungen kam immer wieder von der Grünen-Fraktion. Deren Vertreter bemängelten die Dimension des Vorhabens. Doch am Dienstagabend stimmten sie geschlossen dem Bebauungsplan zu. „Wir sehen ein paar Punkte, die man hätte besser machen können“, erklärte John-Christian Eilert zwar, aber man sehe „die Grundzüge der Planungen“ positiv.



2025 Start für ersten Wohnhof?

Wie geht es weiter? Einen Zeitplan des Projektentwicklers nannte die Verwaltung zuletzt im vergangen Herbst im Bauausschuss. Nach dem Abriss des alten Edeka-Zentrallagers soll 2023 das südliche Edeka-Center in einen Neubau umziehen, ebenso siedeln sich dann der Discounter Lidl und der Fressnapf-Fachmarkt für Tiernahrung dort an. Ist der Edeka-Markt an den neuen Standort umgezogen, geht es mit dem eigentlichen Wohnquartier an. Laut Bauamt könnte 2025 mit dem Bau des ersten Wohnhofs im Nordwesten des Areals begonnen werden. Jedes Jahr sei ein Hof an der Reihe, hieß es. Im Jahr 2028 wäre das Wohnquartier fertig – inklusive großer Tiefgarage. Gefordert wurde auch eine Kindertagesstätte: Die Einrichtung für vier Gruppen könnte im nordwestlichen Bereich entstehen.