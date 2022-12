Stadtverwaltung in Penzberg: Die Institution „Tom“ hört auf

Von: Andreas Baar

Teilen

Blickt auf viele Jahre bei der Stadt Penzberg und viele Veranstaltungen zurück: Thomas Sendl. © Stadt Penzberg

Penzberg – Er ist eine Institution in Penzberg, was Kultur, Veranstaltungen und Außendarstellung der Stadt betrifft: Thomas Sendl (65) geht in den Ruhestand.

Thomas Sendl, Leiter der Abteilung 5 „Kommunikation. Kultur. Wirtschaft“ im Rathaus, hat am Dienstag, (20. Dezember) seinen letzten Arbeitstag – der vorgezogene Ruhestand wartet.

Vor 38 Jahren fing die kommunale Karriere von Thomas „Tom“ Sendl an. Der heute 65-Jährige startete 1984 beim Landratsamt und wurde mit der Leitung des neuen Jugendzentrums in Penzberg betraut. 1990 wechselte Sendl in den Dienst der Stadt. Der Weg führte ihn im Rathaus bis zum Kulturamtschef und Pressesprecher. Sendl war mehr als ein Verwaltungsmann, er war ein Tausendsassa. Er organisierte die Volksfeste und die 100-Jahr-Feier 2018 zur Stadterhebung. Auftritte hatte er als Sänger mit der Band „High Sierra“ und beim Musical „Jesus Christ Superstar“. Bei Penzbergs Fest der „74 Nationen“ 2013 rührte er die Zuhörer zusammen mit Michael Wiesner und Gerhard Prantl mit der Penzberger Fendrich-Version von „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“ zu Tränen.

Große Abteilung nach der Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 stieg Sendl wie Phönix aus der Asche: Der frisch gekürte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hob die Verwaltungsreform seiner Vorgängerin Elke Zehetner (SPD) auf und installierte die eingedampfte Abteilung samt Leiter Sendl wieder. Dieser ist seitdem Herr über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aber vor allem Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Museen, Tourismus sowie die als CSU-Wahlversprechen geschaffene Förderung von Vereinen und Ehrenamt.



Lob von den Fraktionen

Am Dienstag (13. Dezember) saß Sendl bei seiner letzten Stadtratssitzung – und hörte viel Lob. Sendl sei „fast schon Inventar“, schmunzelte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) über dessen lange Rathauskarriere. Das Stadtoberhaupt dankte dem scheidenden Abteilungsleiter für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Museen, Musik, Feste und Veranstaltungen: „Das war Dein Leben“, so Korpan.

Lob und Anerkennung kam auch von den Fraktionen. Maria Probst (CSU) würdigte Sendls „außerordentliches Engagement“. Adrian Leinweber (SPD) hatte Sendl vor 38 Jahren im Juze-Hausrat kennengelernt. „Er hat zu meiner Erziehung beigetragen“, erinnerte sich Leinweber nicht ganz ernsthaft. Grundsätzlich habe man sich mit dem Verwaltungsvertreter nach strittigen Diskussionen „immer in die Augen schauen können“, lobte der SPD-Stadtrat. Kerstin Engel (Grünen) betonte, dass Sendl mit den Museen und den Stadtfesten „die Latte echt hoch gelegt“ habe. Armin Jabs (BfP) nannte es „aller Ehren wert“, was Sendl für die Stadt geleistet habe. Und Jack Eberl (FLP) erinnerte daran, dass mit Sendls Weggang dem Rathaus „enorm viel Knowhow und Erfahrung verloren geht“.

Kapfer wird Nachfolger

Der derart Gerühmte ergriff kurz das Wort. „Ich habe es sehr gern gemacht“, blickte Thomas Sendl zurück. „Zum Wohle dieser Stadt. Sie hat es verdient.“ Am Ende gab es für ihn stehenden Applaus von den Stadträten. Am Dienstag (20. Dezember) wird Thomas Sendl offiziell im Rathaus verabschiedet. Sein Nachfolger wird zum März der stellvertretende Abteilungsleiter Thomas Kapfer-Arrington.