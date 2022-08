Stadtwerke Penzberg investieren 60.000 Euro in sechs neue Ladesäulen

Für E-Mobilität

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Die Penzberger Stadtwerke investieren in E-Mobilität. Das Ladenetz wird ausgebaut. Sechs neue Stationen gibt es bald – vier Säulen sind bereits in Betrieb.

Die vier neuen Ladesäulen mit einer maximalen Ladeleistung von 22 kW „sind strategisch günstig gelegen“, heißt es in einer Mitteilung des Kommunalunternehmens. Sie finden sich am Parkplatz des Huberer Weihers (wo früher die Wohnmobile standen) in der Nähe der Autobahn A95, beim Rathaus sowie an der Bahnhofstraße gegenüber der Christkönigskirche und an der Sparkasse.



Am Alten Schlachthof an der Karlstraße installieren die Stadtwerke noch eine sogenannte DC-Ladesäule. An dieser können laut Unternehmen künftige Kunden die Batterien ihrer Elektroautos mit einer maximalen Ladeleistung von 150 kW „besonders schnell aufladen“. In Planung ist zudem die Umrüstung der bestehenden Ladesäule beim Rewe-Supermarkt an der Bichler Straße auf einen einheitlichen Standard. Dabei hat jede Ladesäule zwei Ladepunkte, das Laden sei rund um die Uhr möglich.



Umweltfreundlicher Ökostrom

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Verkehrswende und das Penzberger lokale Klimaschutzgesetz zu unterstützen – auch weil die Kunden an unseren Ladesäulen zu 100 Prozent umweltfreundlichen Ökostrom tanken“, versichert Stadtwerke-Vorstand André Behre.



Für die sechs neuen Ladesäulen – vier Standard- und zwei Schnelllade-Anlagen – hat das Kommunalunternehmen circa 60.000 Euro investiert. Diese Summe nennt Isabelle Zapp von der Stadtwerke-Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage der Rundschau. Bereits abgezogen seien Investitionen durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.