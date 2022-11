Stadtwerke Penzberg passen Gebühren für Wasser und Abwasser an

Es wird teurer

Von Max Müller schließen

Penzberg – Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen ab dem 1. Januar 2023 in Penzberg. Dies hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke einstimmig beschlossen. Im Gremium sprach man im Hinblick auf eine frühere außerplanmäßige Gebührensenkung beim Abwasser dennoch von einer Entlastung für die Bürger.

„Es wird teurer.“ Das hört niemand gern, vor allem nicht in Zeiten der Inflation und Energiekrise. Doch gerade weil die Kosten für Material und Dienstleistungen steigen, große Investitionen anstehen und die Inflation eben auch die Stadtwerke betreffen, zieht das kommunale Unternehmen die Gebührenschraube im Puncto Wasserhaushalt an. In Penzberg steigen die Preise für Trinkwasser und Abwasser ab dem 1. Januar 2023, die Gebühren wurden für die Jahre 2023 bis 2026 neu kalkuliert. Die wurde am vergangenen Mittwoch im Verwaltungsrat beschlossen.

So ergibt sich beim Wasser eine Erhöhung von bisher 1,04 Euro pro Kubikmeter (1000 Liter) auf 1,18 Euro. Die Umsatzsteuer ist in diesem Preis nicht eingerechnet (macht 1,26 Euro). Die Zählergebühren bleiben gleich.

Die Abwassergebühr teilt sich in die Bereiche Schmutzwasser und Niederschlagswasser auf. Letzteres sinkt von bisher 0,85 Euro pro Quadratmeter auf 0,69 Euro. Die Schmutzwassergebühr wurden zum 1. Januar 2022 noch von bisher 3,73 Euro pro Kubikmeter auf 3,20 Euro reduziert. Dies war eine außerplanmäßige Gebührensenkung in der Periode 2019 bis 2022, wegen einer Überdeckung im Abwasserhaushalt. Die Stadtwerke hatten über die Gebühren mehr Geld eingenommen, als durch Investitionen ausgegeben. Daher sprach man nun im Verwaltungsrat trotzdem von einer Entlastung für die Penzberger, da für die vergangene Periode ursprünglich 3,73 Euro pro Kubikmeter angesetzt waren. Für die Periode 2023 bis 2026 planen die Stadtwerke mit 3,53 Euro.

Rechnung der Perspektive

Der Kaufmännische Leiter der Stadtwerke, Glenn Skole, rechnete in der Sitzung am Beispiel eines Penzberger Vier-Personenhaushalts vor wie eine Belastung durch die Gebühren aussehen könnte. Zwei Erwachsen und zwei Kinder mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 170 Kubikmetern pro Jahr und einer Fläche von 150 Quadratmetern für Niederschlagswasser müssen mit folgenden Veränderungen rechnen: Beim Wasser steigen die Kosten um 25,50 Euro pro Jahr, beim Niederschlagswasser sinken die Gebühren um 24 Euro pro Jahr. Setzt man den Vergleichswert beim Abwasser auf 3,73 Euro an ergäbe sich eine Senkung zur neuen Periode von 34 Euro. Rechnet man jedoch mit der außerordentlichen Gebührensenkung von 3,20 Euro, kommt man bei einer Kostensteigerung von 56,10 Euro raus. Je nachdem wie man die Abwasser-Situation bewertet, bewegt man sich in einem durchschnittlichen Vier-Personenhaushalt also insgesamt bei einer Mehrbelastung von 57,60 Euro oder von einer Minderbelastung von 32,50 Euro.

Künftig werden bei den Stadtwerken laut Technischem Leiter Florian Stauder die „Aufgaben größer und komplexer“. Der Pharma-Riese Roche will bekanntlich in Penzberg wachsen und größere Vorhaben wie beispielsweise im Rahmen der städtischen Neubauten an der Birkenstraße stehen auf der Agenda. Daher rechnet das kommunale Unternehmen in den kommenden Jahren mit Investitionen in Höhe von 29 Millionen Euro, die unter anderem in neue Wassergewinnungsanlagen und in das Leitungsnetz investiert werden.