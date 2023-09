Stärkere Polizeikontrollen: Verkehrsteilnehmer sollen auf Schulkinder achten

Von: Anne Franziska Rossa

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd kündigt vermehrte Verkehrskontrollen zum Schulbeginn an (Symbolbild). © panthermedia/Kzenon

Region - Schulstart am Dienstag (12. September): Die Polizei kündigt vermehrte Kontrollen im Straßenverkehr an - besonders bei der Kindersicherungs-Pflicht.

Die Anzahl der Schulwegunfälle ist laut Polizei im Jahr 2022 von 56 auf 65 gestiegen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd kündigt daher anlässlich des Schulbeginns verstärkte Verkehrskontrollen an den Schulwegen an. Ziel sei es, die Kinder zu unterstützen „um einen möglichst sicheren Schulweg zu gewährleisten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nicht nur die Verkehrsteilnehmer, auch die Eltern, Schulen und Sicherheitsbehörden seien mit dieser Aufgabe gefordert.

Die Angehörigen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd werden in den kommenden Tagen und Wochen hauptsächlich in den Bereichen von Schulen, Kindergärten und an stark frequentierten Schulwegen Kontrollen tätigen. Auch so genannte Schwerpunktkontrollen zur Gurtanlege-und Kindersicherungs-Pflicht stehen auf der Agenda, so Polizei. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kindersitze unerlässlich sind, um die Kinder bei einem Unfall richtig zu schützen. Bei den Kontrollen werde das auch ein Augenmerk sein, so das Polizeipräsidium.

Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr: Das rät die Polizei • Fahren Sie nie zu schnell, seien Sie besonders an Schulwegen, in Wohngebieten und an Haltestellen rund um Schulen und Kindergärten besonders wachsam. • Beachten Sie die speziellen Regelungen für Autofahrer zur Schrittgeschwindigkeit an Schulbushaltestellen. • Achten sie auf die Schulweghelfer, die den Kindern ein sicheres Überqueren der Straßen ermöglichen. • Seien Sie als Eltern ein gutes Vorbild, verwenden Sie den Sicherheitsgurt und sorgen Sie für eine geeignete Sicherung der Kinder.

Leben retten, Gurt anlegen

Wie wichtig und entscheidend das Anschnallen ist, zeigt diese Statistik der Polizei: 2022 waren 22,8 Prozent der getöteten Pkw-Insassen nicht gesichert. Fast jede vierte tödlich verunglückte Person war im vergangenen Jahr nicht angeschnallt. Von den 228 Menschen, die 2022 bayernweit ums Leben kamen, trugen 52 nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt. Auch dieses Jahr waren bis Ende April zehn verunglückte Personen nicht angegurtet.