Starnberger Kliniken bauen Darmkrebs-Zentrum auf - mit Penzberger Kompetenz

Von: Petra Straub

Willkommen heißt Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der Starnberger Kliniken, die neue Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Susanne Rogers. © Andrea Jaksch

Penzberg - Noch ein Job für Dr. Susanne Rogers, Ärztliche Direktorin am Klinikum Penzberg: Sie baut bei den Starnberger Kliniken ein Darmkrebs-Zentrum auf.

Sie ist kein neues Gesicht im Verbund Starnberger Kliniken. Man kennt Dr. Susanne Rogers dort bereits von ihrer Tätigkeit als Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Penzberger Klinikum. Anfang Juli übernahm sie im Fachbereich für Krankheiten des Verdauungstrakts den Posten der Chefärztin auch am Starnberger Klinikum – und strebt eine Zertifizierung für diesen Fachbereich im gesamten Klinikverbund an.

Als „freudigen Anlass“ bezeichnete Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler bei einem Pressetermin die Besetzung der Position mit Rogers. Vor ein paar Monaten habe man die Bitte an die Ärztin herangetragen, standortübergreifend tätig zu werden. Zugesagt habe sie, weil es ihr wie der Klinikleitung darum gehe, Fachbereiche im Klinkverbund zu standardisieren und aufzuzeigen, „dass die Qualität in den Starnberger Kliniken nicht schlechter ist als an der Uni-Klinik“, so Rogers.

Nicht zuletzt wegen der Struktur- und Personalprobleme habe sie seit Längerem die Idee, Qualität mit einer Zertifizierung messbar zu machen. „Die Menschen wollen nicht in die Stadt“, zeigt die Erfahrung der neuen Starnberger Chefärztin, die 2018 als leitende Ärztin der Viszeralchirurgie am Klinikum Penzberg einstieg und dort 2020 den Chefarzt-Posten in diesem Bereich übernahm. Vorher arbeitete sie sechs Jahre lang als Oberärztin in der Fachabteilung am Krankenhaus Agatharied und davor seit 2004 erst als Assistenz- und dann als Fachärztin im Städtischen Klinikum München Harlaching.

Einheitliche Standards schaffen

Rogers habe bislang in Penzberg „faszinierende Arbeit geleistet“, so Dr. Thomas Weiler. Nun sei sie mit dem klinikübergreifenden Aufbau des Bereichs Allgemein- und Viszeralchirurgie betraut, um einheitliche Standards erreichen zu können. Rogers Ziel ist es, im Starnberger Klinikverbund ein Darmkrebs-Zentrum aufzubauen und zu zertifizieren. „Hier wird gute Chirurgie gemacht“, sagt die Fachärztin. Zudem gebe es seit vier Jahren bereits die Tumorkonferenz, in der Fachärzte aus allen Bereichen wöchentlich im Klinikverbund auftretende Darmkrebs-Fälle diskutierten, um am Ende bestmögliche Therapien für die Patienten zu finden. Bereits kommendes Jahr will Rogers Zahlen und Strukturen etablieren“ und 2025 die Zertifizierung in Angriff nehmen. „Ein straffer Zeitplan“, wie sie selbst sagt. Was noch aufgebaut werden müsse sei eine Abteilung Gastroenterologie zur Untersuchung von Magen-Darm-Erkrankungen. Parallel zu Starnberg will Rogers weiterhin in Penzberg Darmkrebs-Sprechstunden abhalten und dort operieren.

Für Eingriffe die Klinik aussuchen

Erkrankte sollen künftig bei geplanten Eingriffen wie Darmkrebs-OPs das Haus aussuchen können, in dem sie operiert werden. Rogers sieht die Kliniken im Verbund als „ein Haus mit einem Team“. Rund 50 Tumor-Erkrankungen werden aktuell jährlich in Penzberg operiert, etwas weniger werden es laut Holding-Geschäftsführer Weiler dort künftig sein – und mindestens genauso viele in Starnberg, die bislang etwa in Münchener Einrichtungen vorgenommen wurden.

Dafür steht der anerkannten „Senior Darmoperateurin“ Rogers als weiterer Operateur Professor Dr. David Anz zur Seite, der aktuell am Penzberger Klinikum Eingriffe durchführt. Anz ist seit Jahresbeginn in Penzberg Chefarzt der dortigen Medizinischen Klinik. Vor- und Nachuntersuchung und -behandlung sollen nicht nur in Penzberg und Starnberg, sondern auch in Herrsching oder Seefeld möglich sein. In der aktuellen Situation sei es wichtig, standortübergreifend Kompetenzen zu bündeln, so Rogers.