Start frei: Endlich wieder Zipfelbob-Rennen auf der Penzberger Berghalde

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Berghalde wird zur Rennstrecke für die Zipfelbob-Fans. © DJK Penzberg

Penzberg - Endlich ist der Schnee da: Die DJK Penzberg lädt für Samstag (4. Februar) wieder zum Zipfelbob-Rennen auf der Berghalde.

Die DJK Penzberg veranstaltet das Zipfelbob-Rennen zusammen mit der Stadt. Der Renntag beginnt um 12 Uhr. Startberechtigt sind Kinder ab sechs Jahren. Es besteht Helmpflicht. Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in Penzberg haben. Anschließend fahren Erwachsene ab 16 Jahre, teilt Siegfried Höfler von der DJK mit. Die Startgebühr kommt einer jugendlichen Einrichtung in Penzberg zugute. Anmeldungen sind am 4. Februar spätestens bis 11.30 Uhr vor Ort möglich oder per E-Mail an info@djk-penzberg.de. Ausweichtermin für das Rennen ist Samstag, 11. Februar.