90.000stes Exemplar des Künstlers

Stolpersteine für Opfer der „Penzberger Mordnacht“ verlegt

Von: Max Müller

Teilen

An der Bürgermeister Rummer Straße 10: Hier wurden die Stolpersteine für die Fleissners gesetzt. © Max Müller

Penzberg – Zum Gedenken an die 16 NS-Opfer der „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945 wurden im Stadtgebiet am vergangenen Mittwoch Stolpersteine verlegt.

„Die Steine werden gesetzt an den zuletzt von den NS-Opfern selbstgewählten Wohnorten“, verkündet Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei seiner Rede auf dem Stadtplatz. Der Medienandrang am vergangenen Mittwoch war bei der öffentlichen Veranstaltung für Penzberger Verhältnisse groß.

Die Stolpersteine bilden eine weitere Facette bei der städtischen Aufarbeitung der NS-Grausamkeiten und dem Gedenken der Opfer unter der Nazi-Diktatur. Der Standort der Steine wurde nicht zufällig gewählt. „Denn durch die Stolpersteine wird der Fokus auf das Leben der Menschen gelegt“, betont Korpan.

Stolpersteine für NS-Opfer: Gunter Demnig (l.) und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei der Präsentation der Erinnerungsstücke auf dem Stadtplatz. © Max Müller

Erster Stein an Bürgermeister Rummer Straße gesetzt

Nach den Worten des Rathauschefs und einer bewegenden Rede von Künstler und Stolperstein-Schaffer Gunter Demnig setzt sich ein Tross aus Vertretern der lokalen Politik, Bürgern und Journalisten in Bewegung. Vom Stadtplatz zieht die Menschenmenge Richtung Bürgermeister Rummer Straße 10.

Gunter Demnig (l.) und Bürgermeister Stefan Korpan beim Verlegen der Stolpersteine in Penzberg. © Max Müller

Dies war der Wohnort eines der Opfer der „Mordnacht“. Hier lebten Agathe Fleissner und Franz Xaver Fleissner. Am 28. April 1945 wurde die damals schwangere Frau und der Penzberger von Nazi-Schergen am Rathaus erhängt. Zu ihrem Gedenken werden nun an ihrer ehemaligen Anschrift zwei Stolpersteine gesetzt. Die Würfel haben eine Seitenlänge von knapp zehn Zentimetern. Die Messing-Oberfläche trägt die Inschrift: „Hier wohnte Agathe Fleissner; JG. 1904; Von der NS-Organisation ‚Werwolf‘ erhängt; 28.4.1945“.



90.000stes Exemplar des Künstlers

Den Stein, der von Künstler Demnig an diesem Tag gesetzt wird und den Namen Agathe Fleissner ziert, ist ein ganz Besonderer. Für Demnig, der seinen ersten Stolperstein zum Gedenken an NS-Opfer bereits 1996 in Berlin-Kreuzberg verlegte, ist es in Penzberg das 90.000ste Exemplar.

Informieren online: Mehr Infos zu Gunter Demnig und der Geschichte seiner Stolpersteine gibt es auf seiner Webseite. Auch auf Facebook ist das Team von Demnig als „Stolpersteine“ vertreten.

Hans Rummer, Michael Boos, Rupert Höck, Johann Dreher, Ludwig März, Paul Badlehner, Paul Schwertl, Josef Kastl, Gottlieb Belohlawek, Franz Biersack, die Eheleute Agathe und Franz Xaver Fleissner, die Eheleute Therese und Johann Zenk, Albert Grauvogel sowie Johann Summerdinger starben vor 77 Jahren in der „Penzberger Mordnacht“. Sebastian Tauschinger und Franz Schwab überlebten. Ihre Namen sollen in Penzberg nicht vergessen werden und wurden deshalb in Stolpersteinen verewigt.

In 21 Ländern, in 1265 Kommunen

Seit 1996 hat der Künstler Gunter Demnig mehr als 90.000 Stolpersteine in 1265 Kommunen und 21 verschiedenen Ländern Europas verlegt. Die Erinnerungsstücke liegen unter anderem sogar nördlich der Stadt Hammerfest/Norwegen. „Dort versteckte sich während der NS-Zeit ein einzelner Jude auf einer Insel und wurde von Nazi-Komplizen verraten“, erzählt Demnig am Mittwoch bei der Präsentation der Penzberger Stolpersteine. In südlicher Richtung hat das zwölfköpfige Team um Demnig auch schon Steine in Thessaloniki/Griechenland gesetzt.

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitiert Demnig aus dem Talmud. Das soll sein Kunstprojekt verhindern. Das Vergessen. Die Namen der NS-Opfer sind deswegen in den Messingplatten an der Oberfläche der Stolpersteine eingraviert.



Insgesamt 18 Stolpersteine sollen gesetzt werden. © Max Müller

„Diese Steine fallen nochmal heraus“, betont Demnig mit Blick auf die Penzberger Exemplare. „Das ist ja nicht irgendwo passiert, sondern direkt um die Ecke.“ Immer wieder begeistert ist der Künstler vom Interesse der Jugendlichen und Schüler zu diesem Thema.



Auch in Penzberg herrschte reges Interesse der Jugend an der „Mordnacht“. Beim Gedenken vergangenes Jahr diskutierten Gymnasiasten mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über das Buch „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie, andere Schüler erinnerten mit Kreidezeichnungen an die 16 Opfer. Es gab auch eine „Mahnblumen“-Aktion des Künstlers Walter Kuhn.