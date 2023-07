Straße nach Bichl gesperrt: Langer Stau aus Penzberg raus - Polizei hilft

Von: Andreas Baar

Teilen

Feierabendverkehr trifft Umleitung: Geduld war wegen des Rückstaus auf der St2370 Richtung Sindelsdorf/B472 gefragt. © Andreas Baar

Penzberg - Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld: Die Straße Penzberg-Bichl ist wegen Bauarbeiten dicht. Am ersten Tag staute sich auf der Umleitung der Verkehr.

Am Montag (3. Juli) brauchten Verkehrsteilnehmer viel Geduld, um im Feierabendverkehr Penzberg auf der Staatsstraße 2370 in Richtung Sindelsdorf und B472 zu verlassen. Gegen 16.30 Uhr staute sich der Verkehr von der Einmündung in die Bundesstraße kilometerlang bis zur Stadtgrenze zurück. Grund: Seit Montag ist die Staatsstraße 2063 wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten in Richtung Bichl gesperrt. Zudem wird der Geh- und Radweg asphaltiert. Auch die Arbeiten an der neuen Schöggerbrücke über die Loisach gehen weiter. Bis Mitte November soll laut Staatlichen Bauamt Weilheim alles abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt die Umleitung über die St2370 und die B472 bei Sindelsdorf bestehen.

Lösung für Rechtsabbieger?

Am Montag entspannte sich die Verkehrssituation an der Einmündung der Staatsstraße in die B472 bei Sindelsdorf erst, als gegen 17 Uhr ein Streifenwagen der Polizei anrückte. Die Beamten der Penzberger Inspektion regelten den Verkehr und sorgten dafür, dass sich der Rückstau auf der St2370 langsam auflöste. Besser dran waren zuvor die Verkehrsteilnehmer gewesen, die bereits in der Stadt auf die Straße nach Antdorf/Habach und zur B472 ausgewichen waren.

Man habe die Verkehrssituation weiter im Blick, kündigte tags darauf am Dienstag (4. Juli) Inspektionsleiter Matthias Krümpel gegenüber der Rundschau an. Zudem werde man Kontakt mit dem Staatlichem Bauamt aufnehmen. Ziel: Ob es bauliche Möglichkeiten an der Einmündung gibt, um zumindest den Rechtsabbiegerverkehr auf die B472 an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahren zu lassen.