Straßenbau in Penzberg: Bichler Straße innerorts bald wieder frei

Trotz der wechselhaften Witterungsbedingungen konnten die Arbeiten an der Bichler Straße in Penzberg zum geplanten Zeitpunkt abgeschlossen werden.

Öffnung am Freitag (4. August)

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Kleine Entspannung bei den Straßenarbeiten in Penzberg: Die Bichler Straße ist innerorts ab Freitag (4. August) wieder frei.

Am Freitag (4. August) wird ab 17 Uhr der innerörtliche Bereich der Bichler Straße in Penzberg wieder für den Verkehr freigegeben. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben und zur Tankstelle aus Richtung Penzberg kommend ist dann wieder möglich. Dies teilte am Donnerstag (3. August) das Staatliche Bauamt Weilheim mit.

+ Betonarbeiten an der neuen Schöggerbrücke über die Loisach. © Staatliches Bauamt Weilheim

Im Zeitplan geblieben

Die Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im Bereich zwischen der Stegfilzstraße und dem südöstlichen Ortsende von Penzberg hätten trotz der wechselhaften Witterungsbedingungen zum geplanten Zeitpunkt abgeschlossen werden können, so die zuständige Straßenbaubehörde.. Vom Ortsende bis zur Loisachbrücke bei Schönmühl werden die Asphaltierungsarbeiten in der kommenden Woche (ab 7. August) beginnen - sofern es keine witterungsbedingten Verschiebungen gibt. Die abgefräste Fahrbahn wird dann mit einer neuen Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht verstärkt.

An der Schöggerbrücke seien die Arbeiten im Zeitplan. Der Brückenüberbau wurde bereits betoniert. Sobald die Brücke fertig ist, wird mit den Angleichungsarbeiten für die zukünftige Straße begonnen.

Umleitung bleibt noch lang

Wegen der Arbeiten an der Staatsstraße 2063 östlich von Penzberg, in Richtung Bichl, und den Arbeiten an der Schöggerbrücke über die Loisach wird der Verkehr seit einiger Zeit großräumig über Sindelsdorf/B472 umgeleitet. Was gerade im Berufsverkehr zu erheblich mehr Verkehr in Penzberg und auf der Staatsstraße Richtung Sindelsdorf führt. Bis Mitte November soll laut Staatlichen Bauamt Weilheim alles abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt die Umleitung über die St2370 und die B472 bei Sindelsdorf bestehen.