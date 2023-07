Straßenbau Penzberg-Bichl: Erster Abschnitt fertig, aber Umleitung bleibt

Von: Andreas Baar

Teilen

Frisch asphaltiert: Die Staatsstraße 2063 Penzberg-Bichl in Fahrtrichtung Schöggerbrücke. © Staatliches Bauamt Weilheim

Penzberg - Die Arbeiten auf der Straße Penzberg-Bichl laufen. Ein Abschnitt ist am Montag (17. Juli) fertig. Dann geht es weiter. Die Umleitung bleibt.

Wegen der Arbeiten an der Staatsstraße 2063 östlich von Penzberg, in Richtung Bichl, und den Arbeiten an der Schöggerbrücke über die Loisach wird der Verkehr seit einiger Zeit großräumig über Sindelsdorf/B472 umgeleitet. Was gerade im Berufsverkehr zu erheblich mehr Verkehr in Penzberg und der Straße Richtung Sindelsdorf führt. Jetzt hat das Staatliche Bauamt Weilheim eine erste gute Nachricht: Am Montag (17. Juli) werden die Deckenbauarbeiten im Bereich zwischen der B472 nördlich Bichl und der Abzweigung nach Langau/Kreisstraße TÖL5 abgeschlossen. Der Straßenabschnitt wird wieder für den Verkehr freigegeben. Der erste Bauabschnitt ist zwar fertig, aber noch fehlen die Markierungen. Diese soll voraussichtlich Mitte Juli 2023 aufgebracht werden. Auch die Kreisstraße TÖL5 Richtung Langau sowie der Geh- und Radweg von Penzberg bis Schönmühl ist dann wieder frei.

Schweres Gerät: Die Fertigerkolonne beim Einbau der Asphaltschicht. © Staatliches Bauamt Weilheim

Arbeiten bis Mitte September

Ab Montag (17. Juli) beginnen dann die Bauarbeiten zwischen Penzberg (südlich der Stegfilzstraße) und der östlichen Zufahrt nach Schönmühl und Rain. Dafür ist eine Vollsperrung nötig. Die Deckschicht wird abgefräst und durch eine neue Asphaltbinder- und -deckschicht verstärkt. Umfangreiche Pflaster- und Entwässerungsarbeiten sind zudem erforderlich, heißt es vom Staatlichen Bauamt. Die Arbeiten sind nach derzeitigem Stand bis Mitte September geplant.

Im Zeitraum vom 17. Juli bis spätestens 26. Juli wird im Einmündungsbereich der Bichler Straße in die Karlstraße die provisorische Verkehrsinsel durch eine dauerhaft gepflasterte Insel ersetzt. Der Bereich wird dazu voll gesperrt. © Andreas Baar

Feste Verkehrsinsel kommt

In dieser Bauphase - im Zeitraum vom 17. Juli bis spätestens 26. Juli - wird im Einmündungsbereich der Bichler Straße in die Karlstraße die provisorische Verkehrsinsel durch eine dauerhaft gepflasterte Insel ersetzt. Der Bereich wird dazu voll gesperrt. Die Zufahrt zur „Straße des 28. April“ ist dann nur von Norden über die Bichler Straße möglich. Das Gewerbegebiet „Bichler Straße“ ist über die Bürgermeister-Rummer-Straße zu erreichen.

Nach Schönmühl/Rain nur über Bichl

Die großräumige Umleitung über die Staatsstraße 2370 und die B472 bei Sindelsdorf bleibt weiterhin bestehen. Die Weiler Schönmühl und Rain sind nur über die B472 bei Bichl zu erreichen. Die Zufahrt zum Penzberger EVA-Wertstoffhof ist nur über Maxkron möglich. Der aktuelle Schienenersatzverkehr sowie der ÖPNV sind laut Staatlichem Bauamt informiert und würden ihre Fahrpläne dementsprechend ausrichten.