Streif-Unfall auf der A95 bei Sindelsdorf

Sindelsdorf - Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich eines Streif-Unfalls auf der A95 bei Sindelsdorf. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7000 Euro.

Auf der A95 In Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen kam es einen Kilometer nach der Anschlussstelle Sindelsdorf zu einem Streifzusammenstoß zwischen einem schwarzen VW Golf mit Tölzer Kennzeichen und einem blauen Mercedes E220 mit Dortmunder Kennzeichen. Während beide Fahrer beim Unfall am Sonntag (19. Februar) gegen 15 Uhr unverletzt blieben, entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Bezüglich des Unfallsachverhalts und hinsichtlich der Schuldfrage waren laut Polizei beide Fahrzeuglenker unterschiedlicher Meinung.

Sicher ist lediglich, dass der VW Golf, der von einem 35-Jährigen aus dem Tölzer Landkreis gelenkt wurde, auf der rechten der zweispurigen Fahrbahn unterwegs war, während gleichzeitig auf der linken Spur ein 79-jähriger Dortmunder in einem blauen Mercedes E220 saß. Aus bis dato nicht geklärter Ursache kam es hierbei zu einem Streifzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei einerseits die linke Fahrzeugseite des Golf verschrammt und der Fahrerspiegel abgefahren wurde, andererseits wurde die rechte Seite des Mercedes verkratzt und der rechte Außenspiegel brach ab.

Anschließend soll der Mercedes, ohne angehalten zu haben, weiter gefahren sein. Der Golf-Fahrer hingegen verständigte die Polizei per Notruf und versuchte, dem Mercedes zu folgen. Erst auf der B 2, zwischen Eschenlohe und Oberau, auf dem Parkplatz am sogenannten „hängenden Stein“, haben sich dann schließlich beide Fahrzeuge wieder getroffen, sodass dort dann auch die Unfallaufnahme erfolgen konnte.

Zur Klärung des genauen Unfallsachverhaltes bittet die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim Zeugen, sich unter Telefon 0881/640-302 zu melden, zumal ein bis dato unbekanntes Fahrzeug wohl unmittelbar vor dem Unfall von dem Mercedes überholt worden sein soll.