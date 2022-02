Streit in Penzberg: Bus biegt gefährlich ab, Vater packt sich Fahrer

Ein RVO-Busfahrer war an der Hauptkreuzung gefährlich abgebogen (Symbolbild). © Andreas Baar

Penzberg - Ein Vater (35) hat sich in Penzberg einen Busfahrer (52) gepackt. Grund war dessen gefährliches Abbiegemanöver gewesen. Jetzt gibt es Strafverfahren.

Laut Polizei kam es am Freitag (4. Februar) gegen 17 Uhr in Penzberg an der Hauptkreuzung zu einem gefährlichen Abbiegemanöver eines 52-jährigen RVO-Busfahrers. Dieser bog von der Bahnhofstraße nach links in die Karlstraße ab ohne auf die Grünphase der Fußgängerampel zu achten. Dort war ein Sechsjähriger mit seinen aus Penzberg stammenden Eltern gerade dabei, die Straße zu überqueren. Laut Schilderung der Eltern blieb ihr Kind auf Zurufen gerade noch rechtzeitig stehen, sonst hätte ihn der Bus womöglich erfasst. Der Bus fuhr laut Polizei sehr knapp am Buben vorbei und setzte seine Fahrt stadtauswärts fort. Kurze Zeit später sah der 35-jährige Vater das Fahrzeug am Bahnhof wieder und stellte den Busfahrer zur Rede. Dabei packte der Vater den 52-Jährigen an der Jacke. Beide erwartet nun ein Strafverfahren - den Busfahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, den Vater wegen versuchter Körperverletzung. Die Polizeiinspektion Penzberg bittet unter Telefon 08856/92570 um Zeugenhinweise zum Abbiegemanöver an der Hauptkreuzung und zum Streit am Bahnhof.