Suche nach 88-Jähriger in Penzberg: Seniorin unversehrt wieder gefunden

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizei hatte mit mehreren Streifen in Penzberg nach der 88-Jährigen gesucht (Symboldbild). © David Inderlied/dpa/Illustration

Penzberg - Glückliches Ende einer Vermisstensuche in Penzberg: Eine 88-Jährige wurde nach fast drei Stunden unversehrt in der Nähe des Seniorenheims entdeckt.

Am Dienstag (8. November) verließ gegen 15.30 Uhr eine 88-jährige Bewohnerin das Gebäude des Altenwohnheims Steigenberger Hof an der Seeshaupter Straße in unbekannte Richtung. „Da die Frau noch nicht lange in dem Altenheim wohnt und der Verdacht bestand, dass sie sich in Richtung ihres alten Wohnortes begibt, wurde die Vermisstenanzeige erstattet“, so Matthias Krümpel, Leiter der Penzberger Polizeiinspektion. Mehrere Streifen suchten daraufhin im Stadtgebiet nach der Frau. Gegen 18 Uhr teilte eine Autofahrerin in Nähe des Möbelhauses an der Seeshaupter Straße eine ältere Person mit, auf die die Beschreibung passte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die vermisste Frau aus dem Altenheim. Sie wurde daraufhin unversehrt wieder zurückgebracht.