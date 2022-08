Suche nach Penzberger: Viel Aufwand, weil sein Handy unterschlagen wurde

Von: Andreas Baar

Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suchaktion beteiligt (Symbolbild). © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Penzberg - Ein vermisster Seniorenheimbewohner hat in Penzberg für eine große Suchaktion gesorgt. Dabei verursachte eine Handy-Unterschlagung unnötigen Aufwand.

Am Mittwoch (3. Juli) ging gegen 13.15 Uhr bei der Penzberger Inspektion die Meldung eines örtlichen Seniorenheims ein: Ein 62-jähriger Mann sei abgängig. Er habe am Vormittag das Seniorenheim verlassen und sei nicht mehr zurück gekommen. Der Einrichtung wurde durch einen aufmerksamen Bürger mitgeteilt, dass sich der 62-Jährige in Bad Heilbrunn/Langau an der Bushaltestelle befinden würde. Der betroffene Mann konnte kurz darauf allerdings dort nicht mehr angetroffen werden. Über eine Angehörige des Manns wurde in Erfahrung gebracht, dass dieser ein Mobiltelefon habe. Es folgten mehrere Ortungen des Geräts, „welche alle den Aufenthalt entlang der B 472 in Richtung Bad Tölz anzeigten“, so die stellvertretende Polizei-Dienststellenleiterin Susanne Kettl.

Viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz

Die Feuerwehren Penzberg, Sindelsdorf und Bichl wurden verständigt, ebenso die Penzberger Wasserwacht und die Rettungshundestaffel. Durch den eingesetzten Polizeihubschrauber wurde das Handy im Stadtgebiet von Penzberg geortet. Der Einsatz wurde daraufhin in die Stadt verlegt. Die örtliche Feuerwehr und die Bergwacht machten sich auf die Suche. Mittlerweile wurde das Handy in einem Wohnviertel geortet und auch dort gefunden. Laut Polizei war das Mobiltelefon vor circa zwei Tagen von einer 23-jährigen Penzbergerin gefunden worden. Die Frau nahm den Fund mit nach Hause und gab ihn nicht beim Fundamt oder der Polizei ab.

Gesuchter in Bad Tölz gefunden

„Auf Grund dieses Umstandes waren die eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem 62-jährigen Mann im Dienstbereich erfolglos durchgeführt worden“, so Kettl. Da es keine weiteren Anhaltspunkte zum Aufenthalt des Manns gab, wurden die Suchmaßnahmen gegen Mitternacht vorerst eingestellt. Am Donnerstag (4. Juli) klärte sich der Vermisstenfall dann glücklich auf. Gegen 7.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion mitgeteilt, dass der Vermisste sich an einer Tankstelle in Bad Tölz aufgehalten habe. Eine Nachschau ergab, dass es sich um den Gesuchten handelt. Der 62-Jährige wurde wohlbehalten dem Seniorenheim in Penzberg übergeben. Gegen die 23-jährige Handy-Finderin wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet. „Außerdem wird geprüft, ob Kosten erhoben werden können“, heißt es von der Polizei.