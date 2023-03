Arbeitsmarkt beleben

„Tag der offenen Betriebe“ feiert am 28. März Premiere in Penzberg

Teilen

Bereit für die Premiere: Das null-acht 12-Team Nicola Schackmann (l.), Sabine Ostermann (2.v.l.) und Katharina Panholzer (2.v.r.) mit Bürgermeister Stefan Korpan (Mitte) und Wirtschaftsförderin der Stadt, Lisa Fischer (r.). © Antonia Reindl

Penzberg – Nächste Haltestelle: die Zukunft, die potenzielle Zukunft. Zum allerersten Mal veranstaltet die Neuorientierung null-acht 12 gemeinsam mit der Stadt Penzberg den „Tag der offenen Betriebe“. Am 28. März werden dabei Schülern ausgewählte Bustouren zu verschiedenen Unternehmen ermöglicht.

„Ein Tag. Eine Stadt. Penzberger Betriebe öffnen ihre Türen“ prangt auf den Plakaten, die Sabine Ostermann, Nicola Schackmann und Katharina Panholzer von Neuorientierung null-acht 12 zum Pressetermin im Rathaus mitgebracht haben. Die Plakate kündigen eine Premiere an: den ersten „Tag der offenen Betriebe“. Unternehmen erhalten am 28. März die Möglichkeit, nicht nur über ihr Berufs-, Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren, sondern dieses auch erlebbar zu machen.

Pendeln mit dem Bus

Am Vormittag werden ausschließlich für Penzberger Schüler Touren angeboten. Aus einem Angebot von insgesamt 15 Touren könne eine ausgewählt werden, informiert das null-acht 12-Team. „Ein großer Blumenstrauß an Angeboten“, meint Panholzer. Auf jeder Tour, es geht mit dem Bus, manchmal auch zu Fuß zu den Orten des Geschehens, werden drei bis vier Betriebe in Penzberg besucht. Man habe darauf geachtet, jede Tour „möglichst konträr“ zusammenzustellen, erklärt Sabine Ostermann. Möglichst viel Vielfalt, damit die Jugendlichen viel von der Tour mitnehmen können. Und die Vielfalt ist gerade dann von Vorteil, wenn sich der ursprüngliche Berufswunsch nicht als der richtige herausstellen sollte. Pro Betrieb sind zwischen 60 und 90 Minuten eingeplant. Der Besuch wird den achten, neunten und zehnten Klassen der Mittelschule, den neunten Klassen des Gymnasiums und den achten, neunten und in Teilen zehnten Klassen der Realschule ermöglicht. Insgesamt sind es rund 500 Jugendliche, die von Betrieb zu Betrieb pendeln.



Anmelden und informieren: Interessierte Betriebe, die auch ihre Türen am 28. März zwischen 16 und 18 Uhr für tiefere Einblicke in ihre Arbeit öffnen möchten, können sich unter Telefon 08856/805311 oder per E-Mail an info@neuorientierung0812.de an Neuorientierung null-acht 12 wenden. Weitere Informationen, etwa zu den teilnehmenden Betrieben, gibt es auf der Webseite der Veranstaltung.

Den Schülern präsentieren sich insgesamt 39 Unternehmen. Es eröffnet sich ein Feld mit 71 Ausbildungsberufen und 300 offenen Ausbildungsstellen. Im Anschluss an die Touren geht es für die Schüler in die Mittelschule, wo Mitmachaktionen auf die Teilnehmer warten. So kann man etwa in die Bäckerausbildung hineinschnuppern und „Penzberger Zungen“ kredenzen, man kann die schuleigene Heizung warten oder die Entstehung eines filigranen Optiker-Werkstücks begleiten. Am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr öffnen außerdem über 20 Penzberger Unternehmen ihre Türen für alle Interessierten. Von A wie Autohaus Hornung über O wie Optik Millan bis S wie Stadtbücherei Penzberg ist einiges geboten.

Arbeitsmarkt beleben

Mit diesem Tag wolle man konkretere Einblicke eröffnen – und das „möglichst niederschwellig“, erklärt Wirtschaftsförderin Lisa Fischer. Es „wird eine wirklich interessante Sache sein“, glaubt auch Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Der Rathauschef hofft, dass ein solcher Tag „den offenen Arbeitsmarkt belebt“. Es sei ein Pilotprojekt, sagt Fischer. Aber schon jetzt habe man den Plan, den Tag im nächsten Jahr zu wiederholen. Mit der Jobmesse, die immer im Herbst durchgeführt wird, gäbe es dann zwei große Berufsfindungsangebote pro Jahr, mit ausreichend zeitlichen Abstand zueinander. Der „Halbjahresrhythmus ist so schön“, meint Ostermann. Gerade dann, wenn jemand noch nicht gefestigt sei, noch nicht wisse, wo er oder sie hin möchte.