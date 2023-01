„Tag der offenen Betriebe“ in Penzberg soll Fachkräfte bringen

Von: Andreas Baar

Arbeiten in Penzberg: Die Stadt will mit dem Infotag auch auf die Vielfalt ihrer Betriebe hinweisen. © Andreas Baar

Penzberg – In Penzberg gibt eine Premiere bei der Berufsfindung: Am 28. März findet der erste „Tag der offenen Betriebe“ statt. Dafür sucht die Stadt jetzt Unternehmen.

Mehr als 90 Aussteller und rund 1000 Besucher: Das Job-Event im vergangenen Oktober in der Penzberger Stadthalle war wieder ein Erfolg. Nun wurde im Rathaus an einem zusätzlichem Angebot zur Jobmesse gefeilt: Heimischen Betrieben wird eine weitere Plattform geboten, um sich potentiellen neuen Mitarbeitern aus der örtlichen Schülerschaft zu präsentieren. Raus aus dem Bus und rein in die Firma: Das ist am Dienstag (28. März) für Penzberger Schüler im Rahmen des „Tag der offenen Betriebe“ möglich. Dieser findet 2023 erstmals statt und ist ein Gemeinschaftsprojekt der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Team von „Neuorientierung null-acht 12!“.

Mitmachen Interessierte Betriebe können sich bis Dienstag (31. Januar) online bei der Stadt online unter anmelden.

„Ein Tag. Eine Stadt. Penzberger Betriebe öffnen ihre Türen!“: Unter diesem Motto können laut Wirtschaftsförderin Lisa Fischer die Betriebe „gezielt und gebündelt“ potentielle und künftige Fachkräfte ansprechen. Schüler, aber auch interessierte Job-Suchende, können sich direkt vor Ort über die Firma informieren. Es gibt Mitmach-Aktionen, Kennenlern-Touren und Vorträge. „Bei dem aktuellen Fachkräftemangel in allen Branchen, wollten wir ein niederschwelliges Angebot schaffen um Ausbildungs- und Job-Interessierte und Unternehmen zusammenzubringen und gleichzeitig für die Berufsvielfalt vor Ort werben“, so die städtische Wirtschaftsförderin. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sieht den Infotag als „eine ideale Ergänzung“. Dementsprechend wirbt der Rathauschef um mitwirkende Betriebe.

Touren für Schüler

Der Aktionstag ist zweigeteilt. Schülern der Penzberger Schulen werden von circa 8.30 bis 13.30 Uhr eine Vielzahl an Bustouren und Touren zu Fuß angeboten. Jede Route beinhaltet den Besuch von drei Penzberger Betrieben. Die Schüler können sich jeweils für eine Tour entscheiden und in Begleitung von Lehrkräften die Betriebe kennenlernen.

Besuchszeit mit Eltern

Zwischen 16 und 18 Uhr haben dann auch Job-Interessenten und Eltern die Möglichkeit, bei eigener Anreise die teilnehmenden Unternehmen zu besuchen. „Auch diese Option ist eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmen um die Berufsmöglichkeiten und das Arbeitsumfeld zu zeigen und dafür zu begeistern“, rührt Fischer dafür die Werbetrommel.