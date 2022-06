Teamarbeit: Penzberger Radsportler Sacher hat bei Transalp eine Botschaft

Wolfgang Sacher (l.) versorgte seinen Kollegen Erich Winkler beim Fahren auch mit Powergels oder Wasser. © Privat

Penzberg – Der Penzberger Behindertenradsportler Wolfgang Sacher überquert mit Erich Winkler die Alpen. Mit Powergel und Energieriegeln geht es die Transalp hinauf.

48 Kehren, bis auf eine Höhe von 2757 Metern hinauf – das Stilfser Joch ist einer der schwierigsten Pässe der gesamten Alpen. Auch bei der derzeit andauernden Tour Transalp war der Anstieg an der schweizerisch-italienischen Landesgrenze der bisherige Scharfrichter. Die zweite Etappe des einwöchigen Radrennens über die Alpen führte die Teilnehmer am Montag über 102 Kilometer von Zernez nach Bormio, zuerst über den Ofenpass und später über den berüchtigten Stelvio, wie das Stilfser Joch im Italienischen genannt wird. „Das war schon grenzwertig. Aber zusammen haben wir es geschafft“, erzählt Wolfgang Sacher.

Knapp 1000 Fahrer

Der Paralympics-Goldmedaillengewinner aus Penzberg ist einer von rund 1000 Teilnehmern bei der Transalp. Gemeinsam mit seinem Nationalmannschaftskollegen Erich Winkler aus Geisenhausen bildet er ein Zweiergespann. „Am Ende geht es darum, dass wir als Team die beste Zeit haben. Daher arbeiten wir stets zusammen. Wenn man motiviert ist, ist alles machbar“, so Sacher.

Sportskameraden: Wolfgang Sacher (l.) und Erich Winkler gingen zusammen bei der Tour Transalp an den Start. © Wolfgang Müller-Schell

617 Kilometer, 15.800 Höhenmeter

Genau Letzteres ist das Motto der beiden Behindertenradsportler bei der am Sonntag (19. Juni) gestarteten Tour Transalp. 617 Kilometer und 15.800 Höhenmeter müssen die Teilnehmer der organisierten Alpenüberquerung insgesamt bewältigen – wohlgemerkt im Renntempo. Neben dem Stilfser Joch stehen dabei aus dem Radsport bekannte Anstiege wie der Foscagno-Pass, der Vivione-Pass und der Mortirolo-Pass im Höhenprofil. Bei seiner insgesamt siebten Transalp-Teilnahme geht es Sacher allerdings nicht nur um das Endergebnis, sondern auch um eine Botschaft: im Rahmen des Projekts „Zwei Sportler, zwei Arme, drei Beine“ will er gemeinsam mit Winkler beweisen, dass „alles machbar ist – wenn man eben entsprechend motiviert ist“.

Viele Trainingslager zusammen

Sacher und Winkler kennen sich gut, im Laufe ihrer langen Karrieren haben sie zahlreiche Trainingslager miteinander verbracht und sind bei Rennen gemeinsam erfolgreich gewesen. Der Geisenhausener ist mit 54 Jahren ein Jahr jünger als Sacher, bei einem Motorradunfall im Jahr 2001 verlor er den rechten Arm und den linken Unterschenkel. Im Behindertenradsport wurde er Weltmeister auf der Bahn (2016 in Italien), gewann Bronze bei den Paralympics 2004 in Athen und sammelte deutsche Meistertitel.



Herz am rechten Fleck

„Erich Winkler ist nicht nur ein guter Handicap-Sportler, er ist vor allem ein sehr guter Freund, der das Herz am richtigen Fleck hat. Während meiner paralympischen Sportkarriere habe ich schon mit ihm das Zimmer geteilt und wir verstanden uns auf Anhieb“, erzählt Sacher. Die Idee ihrer gemeinsamen Transalp kam den beiden während der Hochphase der Coronavirus-Pandemie vor zwei Jahren: „Wir beide sind Kämpfernaturen und wollten beweisen, dass man immer eine Wahl hat: zwischen Aufgeben oder Weitermachen, Selbstmitleid empfinden oder das Beste aus einer Situation zu machen“, meint Sacher. „Wenn wir es mit zu zweit mit insgesamt zwei Armen und drei Beinen über die Alpen schaffen – dann können das andere auch“, fügt er an.

Teamwork ist wichtig

Genau Letzteres wird auch auf den weiteren Etappen der Tour Transalp der Schlüssel für die beiden Behindertenradsportler sein. Wie man sich gegenseitig in schwierigen Situationen unterstützt, zeigt ihr Teamwork auf den bisherigen Transalp-Etappen: Auf den flachen Passagen geben sich die Behindertenradsportler gegenseitig Windschatten, bergauf unterstützten sie sich so gut wie möglich – eine Taktik, die die Beiden im Laufe der Jahre in zahlreichen Trainingslehrgängen mit dem deutschen Paralympics-Team eingeübt haben. „Am Berg fährt Erich vorne und im Flachen mache ich das Tempo und Erich spart im Windschatten Kraft. Durch diese Taktik schaffen wir es, dass wir Teilnehmer, die uns bergauf überholt hatten, bergab und in der Ebene wieder einholen“, sagt Sacher, der seinen Teamkollegen unterwegs mit Wasser, Powergels und Energieriegel versorgte.



Platz 27 zur Halbzeit

„Wenn man motiviert ist, ist alles machbar“ – das Teamwork und ihre bisherigen Leistungen bei der diesjährigen Tour Transalp geben ihnen jedenfalls recht: Obwohl Sacher und Winkler im Feld der nicht-versehrten Radfahrer starten, lagen sie in ihrer Kategorie „Grand Masters“ zur Halbzeit auf dem 27. Platz in der Gesamtwertung. Die Tour Transalp endet an diesem Wochenende (25. Juni) in Arco am Gardasee. Wolfgang Müller-Schell