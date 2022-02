Tempo 30 in Penzberg: Stadtrat bremst großflächige Einführung vorerst aus

Von: Andreas Baar

In Penzberg gibt es bereits viele Tempo 30-Bereiche – wie hier an der Gustavstraße. © Max Müller

Penzberg – Die Stadt Penzberg bekommt vorerst kein flächendeckendes Tempo 30 auf ihren Straßen. Der Stadtrat lehnte mit großer Mehrheit einen Grünen-Antrag ab.

Die Grünen-Fraktion hatte im Juli 2021 per Antrag an den Stadtrat den großen verkehrspolitischen Wurf in Penzberg angestrebt: Die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Tempo 30 sollen im Stadtgebiet erheblich ausgeweitet werden, wo dies nicht möglich sei, wurde Tempo 40 gefordert. Begründet wurde das Ansinnen damit, dass Umwelt- und Klimaschutz sowie Gesundheit und Verkehrssicherheit eine größere Rolle spielen müssten, als ein „marginaler Zeitgewinn“ durch höhere Geschwindigkeit.

Tempo 30 sei „anzustreben“

Grünen-Stadtrat John-Christian Eilert bat um Unterstützung für eine „rein politische Entscheidung“. Der Stadtrat solle ein Zeichen setzten, Tempo 30 innerorts „anzustreben“. Für Fraktionschefin Kerstin Engel haben sich die Zeiten generell geändert – weg von einer Auto-Dominanz. Unterstützung gab es von der PM-Fraktion: Ute Frohwein-Sendl stand dem Antrag wohlwollend gegenüber. 30 km/h bedeute eine Verbesserung und beeinträchtige die Hauptverkehrsstraßen nicht, sagte sie.

Nicht generelles Tempolimit

Doch nicht jeder Stadtrat teilte den Wunsch nach einer grundsätzlichen Beschränkung. Wolfgang Sacher (BfP) erklärte, „in der Praxis“ seien viele Straßen in Penzberg eh nicht mit 50 zu befahren. Tempo 30 vor Schulen und Kindergarten sei kein Thema, sagte Fraktionskollege Armin Jabs – aber mehr brauche es nicht: „In Penzberg kann man zu Hauptverkehrszeiten gar nicht schneller fahren.“ Überall da, „wo es sinnvoll ist“, gebe es bereits 30er-Zonen, betonte Maria Probst (CSU).

Sorge um „Schleichverkehr“

Jack Eberl (FLP) hatte zwar „grundsätzlich nichts gegen Tempolimits in Wohngebieten“, aber eine Ausweitung auf Haupt- und Durchgangsstraße würde deren Attraktivität reduzieren. Eberl befürchtete einen „Schleichverkehr“ durch Wohngebiete. Nichtsdestotrotz würde der FLP-Stadtrat den Grünen-Antrag „gern weiterverfolgen“.

Grüner Tempo-Scheriff Für Lacher aber auch Stirnrunzeln sorgte in der Debatte um Tempo 30 der Grünen-Stadtrat John-Christian Eilert mit seinem launigen Bericht über seine eigene Tätigkeit als Verkehrsbremser. Er fahre in der Stadt bewusst langsamer als die erlaubten Tempo 50, erklärte Eilert am Rand seiner umfangreichen Begründung des Fraktionsantrags. Er habe mit 40 km/h angefangen, sei mittlerweile aber in Richtung Tempo 30 gekommen, war zu hören. Er brauche so nicht länger bis zu seinem Ziel, betonte Eilert, der sich von Lichthupe hinter ihm nicht stören lässt.

Eine Vorgehensweise, die allerdings nicht jeder Stadtrat nachahmenswert fand. Aleksandar Trifunovic (CSU) erinnerte seinen Grünen-Kollegen an die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Diese besagt, dass kein Verkehrsteilnehmer ohne triftigen Grund so langsam fahren darf, dass der Verkehrsfluss behindert wird. Anlass für Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), seine eigene Erfahrung als Polizeibeamter zu bemühen: Bei einem solchen Verhalten seien Bußgelder ab mindestens 20 Euro fällig, mahnte er Eilert.

Dafür, aber nicht jetzt

Rückendeckung bekamen die Grünen von Christian Abt (CSU): Dieser zeigte sich als Befürworter von Tempo 30 im kompletten Stadtgebiet („ein zeitgemäßes Konzept“). Allerdings plädierte er dafür, erst das städtische Mobilitätskonzept abzuwarten. Ein Abwarten, das auch Regina Bartusch namens ihrer SPD-Fraktion unterstützte. „Das wird ein Thema im Mobilitätskonzept“, kündigte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) an.

Ordnungsamt rät zu großem Konzept

Seitens der Verwaltung wollte man „positive Auswirkungen“ auf Lärm- und CO-Ausstoß nicht kleinreden. Allerdings brauche es eine „ganzheitliche Betrachtung“ des Themas, mahnte Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck und erinnerte an die aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben. Es müsse auch „die Leichtigkeit des Straßenverkehrs“ sichergestellt sein, hatte es die Abteilung zuvor in ihrer Stellungnahme formuliert. „Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Akzeptanz“, plädierte Bodendieck in der Sitzung dafür, derartige Tempolimits einem Mobilitätskonzept „zu unterwerfen“.



Umbauten wohl nötig

Auf die Stadt könnten bei künftigen Tempo 30-Zonen durchaus Kosten zu kommen. Dies erklärte der Ordnungsamtsleiter auf Nachfrage von Aleksandar Trifunovic (CSU). Bodendieck listet Umbauten für Kreuzungen, Rechts-vor-links-Bereichen, Ampeln und Zebrastreifen auf.

Grüne und PM für Antrag

Am Ende lehnte eine große Mehrheit den Antrag ab. Dafür stimmten die Grünen und die PM-Fraktion.