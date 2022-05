Tierischer Einsatz in Penzberg: Polizei fängt Papagei auf der Berghalde

Von: Andreas Baar

Teilen

Sichtlich zufrieden mit der Rettungsaktion: Polizeimeister Patrick Heiß mit dem Graupapagei. © Polizei Penzberg

Penzberg – So einen Einsatz hat die Penzberger Polizei auch nicht jeden Tag: Die Beamten fingen auf der Berghalde einen herrenlosen Papagei ein.

Am Sonntag (22. Mai) erreichte die Polizeiinspektion Penzberg gegen 11.45 Uhr ein besorgter Anruf. Eine Bürgerin hatte auf dem Hügel des Freizeitgeländes einen Papagei bemerkt. Der Graupapagei – dessen Wert die Polizei auf rund 1000 Euro schätzt – ließ sich „mittels herkömmlicher Bio-Müslimischung“ der herbeigerufenen Polizeibeamten anlocken, berichtet Inspektionsleiter Matthias Krümpel.

Hinweise erbeten Die Polizei Penzberg freut sich über sachdienliche Hinweise auf den Besitzer des Papageis unter Telefon 08856/92570.

In Finger gezwickt

„Das Verhalten des hochintelligenten Papagei war zwar kooperativ, war aber nur wenig kommunikativ“, so Penzbergs Polizeichef weiter. Denn als der Beamte den Vogel ergriff, zwickte der Papagei den Polizisten verärgert in den Finger. Zurück blieben Kratzer an der Hand, die zum Glück aber nur geringfügiger Art waren. „Körperlich konnte der Vogel mit circa 400 Gramm Gewicht und 33 Zentimeter Größe aber nichts entgegensetzen“, so Krümpel. Der tierfreundliche Kollege habe sich am Ende des Einsatzes sichtlich zufrieden mit der geglückten Tierrettung gezeigt.

Tierheim kümmert sich um Rückgabe

Das Tierheim Garmisch-Partenkirchen kümmert sich nun um die Rückführung des gefiederten Ausbrechers. Bislang konnte der Besitzer des Papageis mit der auffälligen hellroten Schwanzfärbung noch nicht ausfindig gemacht werden, wie Krümpel der Rundschau sagte. Deshalb werden Hinweise erbeten (siehe Kasten).