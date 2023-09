Tödlicher Badeunfall in Iffeldorf: 85-jähriger Mann ertrinkt im Ostersee

Von: Anne Franziska Rossa

Durch den Hubschrauber konnte der 85-Jährige gesichtet werden (Symbolbild). © dpcrestock (Harvey Hudson)

Iffeldorf - Ein 85-Jähriger kehrte am Sonntagnachmittag nicht mehr vom Schwimmen zurück - jetzt wurde er tot aus dem Iffeldorfer Ostersee geborgen.

Gegen 14:30 Uhr ging am Sonntagnachmittag (10. September) eine Meldung über einen vermissten Schwimmer im Ostersee in Iffeldorf ein. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Ein 85-Jähriger Planegger war im Ostersee Schwimmen gegangen und nicht zurückgekehrt. Dessen Angehörige alarmierte daraufhin die Rettungsleitstelle. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Wasserwacht blieben laut Polizeiangaben am Sonntag ergebnislos.

Am Montagvormittag (11. September) konnte durch den eingesetzten Polizeihubschrauber eine leblose Person im See gesichtet werden. Die Leiche des vermissten 85-Jährige wurde von der Wasserwacht aus dem See geborgen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu dem Todesfall. Nach Polizeiangaben gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.