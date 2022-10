Tödlicher Fahrradunfall: Antdorfer (74) stürzt mit E-Bike am Heimgarten

Von: Andreas Baar

Der gestürzte E-Biker-Fahrer war in das UKM nach Murnau geflogen worden (Symbolbild). © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Antdorf - Tödlicher Fahrradunfall: Ein Antdorfer (74) stürzte mit seinem E-Bike im Bereich Ohlstadt. Der Mann erlag in der Klinik seinen Verletzungen.

Der schwere Unfall ereignete sich am Mittwoch (5. Oktober) gegen 17 Uhr. Ein 74-Jähriger aus Antdorf fuhr laut Polizei mit seinem E-Bike in alpinem Gelände auf einer aufgekiesten Forststraße vom Heimgarten kommend abwärts in Richtung Kreut-Alm. Auf circa der Hälfte der Strecke stürzte der Antdorfer vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt in einer steinernen Wasserrinne, welche die Straße quert, heißt es von der Polizeiinspektion Murnau. Der 74-Jährige blieb in Bauchlage bewusstlos auf der Schotterstraße liegen. Ein bergauffahrender 43-Jähriger aus Ohlstadt fand den Verunglückten und verständigte umgehend die Bergwacht. Der Antdorfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen, wo er anschließend seinen Verletzungen erlag.