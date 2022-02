Tödlicher Unfall: Auto prallt bei Bernried gegen Baum - 74-Jähriger stirbt

Von: Andreas Baar

Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt wegen des Unfallhergangs (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Region - Ein schwerer Unfall hat am Freitag (18. Februar) bei Bernried ein Todesopfer gefordert. Ein 74-Jähriger erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 12.50 Uhr auf der Staatsstraße 2063. Laut Polizei war eine Familie aus der Türkei mit einem Audi Q 5 von Seeshaupt in Richtung Bernried unterwegs. Das Fahrzeug wurde durch den 24-jährigen Sohn gefahren. Seine 59-jährige Mutter befand sich auf dem Beifahrersitz, der 74-jährige Vater auf dem Rücksitz. Im Gemeindebereich Bernried kam der Wagen aus bisher nicht bekannter Ursache im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal gegen einen Baum. Alle Insassen wurden dabei eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Bernried befreit werden.

Hubschrauber im Einsatz

Die Mutter auf dem Beifahrersitz erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 74-Jährige auf der Rückbank erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, nachdem eine Reanimation erfolglos blieb. Der Sohn erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gutachter herangezogen

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 50.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war bis 17 Uhr komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft München II ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Penzberg hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.