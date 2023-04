Landkreis Garmisch als Vorbild

Tölzer Kreistag: Antrag von CSU und Freie Wähler zum Wolfsmanagement

Von: Andreas Baar

Region - Sorge vor dem Wolf: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben CSU und Freie Wähler im Kreistag einen Antrag für ein Wolfsmanagement eingereicht.

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag aus Oberammgau, machte es kürzlich amtlich: Es gibt ein neues Wolfsterritorium im Oberland – „Staffelsee West“ im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Nachgewiesen wurden ein männlicher und ein weiblicher Wolf, was eine Rudelbildung wahrscheinlich macht – deshalb macht nun die Kommunalpolitik im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mobil.

Kochler Bürgermeister ist Mitinitiator

Auch wenn in dem Landkreis noch keine Wölfe amtlich registriert sind: Es dürfte „nur eine Frage der Zeit sein, bis sich dieser große Beutegreifer auch in diesem Gebiet breitmacht“, warnte CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz in einer Pressemitteilung. Holz, der Bürgermeister in Kochel ist, begründet es mit der Situation im Garmischer Nachbarlandkreis. Dort wisse man von mindestens vier Wölfen, von denen das Weibchen trächtig und eine Rudelbildung nicht auszuschließen sei. „Da sich der Wolf zur Nahrungssuche bis zu 48 Kilometer von seinem Bau oder seinen Jungen entfernen und innerhalb von 24 Stunden bis zu 72 Kilometer zurücklegen kann, ist vielmehr davon auszugehen, dass er auch jetzt schon im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterwegs ist“, sagt Holz.

Neues Wolfsterritorium „Staffelsee West“ Die Tölzer Antragsteller können sich in Sachen Wolf der Unterstützung von Florian Streibl, Landtagsabgeordneter aus Oberammergau und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sicher sein. „Wir müssen die Wolfssituation im Oberland permanent beobachten. Der Beutegreifer ist ein großes Problem für die Artenvielfalt, unsere Nutztiere und unsere Kulturlandschaft“, sagt er. Warum solle der Wolf denn mühsam Wildtiere jagen, „wenn nebenan die schutzlosen Schafe auf der Alm stehen“, fragt der Abgeordnete. „Das ist ein gedeckter Tisch.“ Klare Forderung von Streibl: „Wir benötigen eine rechtssichere Handhabe, um bei Bedarf einen Wolf entnehmen zu können.“ Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) habe ein neues Wolfsterritorium „Staffelsee West“ bestätigt, teilte Streibl nun mit. Mittels genetischer Untersuchung von Losungs- und Urinproben sei nachgewiesen worden, dass sich ein männlicher und ein weiblicher Wolf dort ansiedeln. Der weibliche Wolf erhielt die Kennung GW3050f. Der männliche Wolf wird mit der Nummer GW2187m geführt, dieser wurde laut Streibl bereits im Februar 2022 im Ostallgäu nachgewiesen. Laut Streibl werden diese Tiere durch die bestätigte gemeinsame Markierung in der Paarungszeit als „ein standorttreues Paar“ geführt. Auch im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es mehrere Wolfssichtungen. Der erste Fotonachweise gelang im Sommer 2020 bei Wessobrunn. Im vergangenen November wurde ein Schaf bei Böbing gerissen, im Verdacht steht ein Wolf. Das Landesamt bestätigte im Dezember zwei Fotonachweise im westlichen Landkreis.

„Jagdbare Art“

Holz verlangt „dringend“ nach einem sinnvollen Wolfsmanagement. Die Kreis-CSU hat sich die Freien Wähler, die mit Josef Niedermaier den Landrat stellen, ins Boot geholt: Beide Kreistagsfraktionen fordern in einem gemeinsamen Antrag, der am Montag per E-Mail an das Landratsamt geschickt wurde, dass der Kreistag in seiner kommenden Sitzung folgenden Beschluss fasst: „Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fordert die Entscheidungsträger auf Bundesebene und europäischer Ebene eindringlich auf, die Tatsache der Nicht-Schützbarkeit vieler Weideflächen und die zwangsläufigen und fatalen landeskulturellen Folgen zur Kenntnis zu nehmen und daraus die Konsequenzen zu ziehen.“

Es brauche ein besseres Monitoring und vor allem gelte es, den Wolf „als jagdbare Art in das Bundesjagdgesetz unter Einhaltung des Schutzregimes aufzunehmen“, erläutern CSU und Freie Wähler ihren von Holz und FW-Fraktionschef Hubert Oberhauser unterzeichneten Antrag. Wölfe im Offenland seien „zu entnehmen, wo sie Rauhfutterfresser (Kühe, Schafe, Ziegen) anfallen und damit die Grünlandnutzung (neben dem Wald der größte CO2-Speicher) gefährden“. Weiter steht im Antrag: „Ein staatliches Wolfsmanagement muss die Zerstörung vieler für den Naturschutz und die Gesellschaft so bedeutsamer Landschaften verhindern, bevor irreversible Entwicklungen in der Landwirtschaft und in der Landschaft eingetreten sind.“

Infos beim Landesamt Mehr Infos zum Wolf bei Landesamt für Umwelt (LfU) online unter www.lfu.bayern.de.

Landkreis Garmisch als Vorbild

Der Kreistag soll sich nach dem Willen von CSU und FW hinter den jüngsten Antrag des Landkreises Garmisch-Partenkirchen stellen. Der dortige Landrat Anton Speer (Freie Wähler) hatte am 8. März bei der Regierung von Oberbayern offiziell eine Wolfsentnahme – sprich Abschuss – und die Einrichtung eines Weideschutzgebiets gefordert. Zu groß sind seine Sorgen um die Weide- und Almwirtschaft.

Derzeit steht der Wolf gemäß FFH-Richtlinie und Bundesnaturschutzgesetzes unter einem strengen Schutz und darf nur in Ausnahmefällen abgeschossen werden. Ein Schutz, der jedoch „dem Schutz des Menschen, dem Bestandsschutz von Nutztieren und der Stärkung der Biodiversität in Flora und Fauna nicht zuwiderlaufen“ dürfe, wie im Antrag von CSU und FW zu lesen ist.