Reform von der Reform war „versöhnlich“

Tom Sendls Abschied im Penzberger Rathaus - mit einem besonderen Lied

Von: Andreas Baar

Dank für treue Dienste: Thomas Sendl (Mitte) erhielt von Bürgermeister Stefan Korpan zum Dienst-Schluss einen Geschenkkorb - Ehefrau Ute Frohwein-Sendl freut sich mit. © Andreas Baar

Penzberg – Es wurde emotional: Der langjährige Penzberger Rathausmitarbeiter Thomas Sendl (65) wurde offiziell in den vorgezogenen Ruhestand verabschiedet.

38 Jahre stand Thomas Sendl in kommunalen Diensten. An diesem Dienstag (20. Dezember) betritt der Leiter der Abteilung 5 „Kommunikation. Kultur. Wirtschaft“ das Penzberger Rathaus zum letzten Arbeitstag. Verbunden mit einer Verabschiedung samt vieler lobende Worte durch Bürgermeister Stefan Korpan (CSU).

Andächtig hört Thomas Sendl vom Rathaus aus dem Abschieds-Ständchen seiner Kollegen auf dem Stadtplatz zu. © Andreas Baar

Jugendarbeit bis Wirtschaftsförderung

Der heute 65-jährige Sendl deckte in seiner Karriere eine breite Palette, von der Jugendarbeit bis zur Kultur, ab. Er fing zum 1. Januar 1984 bei Kreisjugendring und Landratsamt an und übernahm die Leitung des neuen Penzberger Jugendzentrums an der Nonnenwaldstraße. Sechs Jahre später wechselte der Diplomsozialpädagoge zur Stadt in die Abteilung „Jugend/Freizeit/Sport“. Zum 1. Dezember 2005 stieg Sendl zum Abteilungschef mit 25 Mitarbeitern auf. Er installierte eine Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus. „Das war eine absolute Ausnahme. Heute ist es Standard.“

Stadtjubiläum: „Schwierige Situation“

Im Juni 2016 der Bruch: Mit der Verwaltungsreform der damaligen Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) wurde Sendl zum Sachgebietsleiter degradiert. Seine Enttäuschung war groß. Just in diese Zeit fielen die Vorbereitungen zum großen Stadtjubiläum 2019. Es sei der Moment gewesen, der ihn am meisten gefordert habe. „Es war eine schwierige Situation“, erinnert sich Sendl bei seiner Verabschiedung im Bürgermeisterbüro – und betont die tatkräftige Unterstützung von Kollegin Iris Futterknecht und dem Team. Eine Erinnerung, die ihm nahe geht, er greift zum Taschentuch. Dass das Stadtfest am Ende so gelungen wurde „hat mich am meisten gefreut“, sagt Sendl.



Lustige Erinnerung: Bei den Anekdoten von Thomas Sendl (Mitte) über einstige Berlin-Fahrten mit Penzbergs Jugend inklusive wenig Schlaf müssen seine Frau Ute Frohwein-Sendl und Bürgermeister Stefan Korpan bei der Verabschiedung im Rathaus herzhaft lachen. © Andreas Baar

Reform von der Reform war „versöhnlich“

Dass Bürgermeister Korpan kurz nach seiner Wahl 2020 die neue Abteilung 5 mit ihm als Leiter installierte, bezeichnet Sendl als „sehr versöhnlichen Abschluss für mich“. Sendl hatte jetzt nicht nur 41 Mitarbeiter, sondern einen größeren Aufgabenbereich als früher – von der Pressearbeit über die Museen und Veranstaltungen bis hin zur Wirtschaftsförderung. Von Korpan („ein Urgestein, eine Institution“) hört Sendl an seinem letzten Arbeitstag einen großen Dank für die „gute Zusammenarbeit“. Er habe zu Sendl „immer das Vertrauen gehabt“, betont das Stadtoberhaupt.



„Saustall“ aufräumen

Der derart Gelobte muss noch über eine „sehr freundliche Mail“ von der Personalabteilung schmunzeln. Diese habe ihn an den „Offboarding-Prozess“ erinnert, berichtet Sendl. Auf Deutsch: Er habe den „Saustall im Büro“ aufzuräumen, Computerdaten zu löschen und die verwelkte Blume in den Biomüll zu geben. Was Sendl erledigte.



Thomas Sendl (Mitte) wurde auf dem Penzberger Stadtplatz von den Kollegen verabschiedet. © Andreas Baar

Fendrich-Lied von den Kollegen

Und dann gibt es für den Mann, der so viel in Penzberg organisiert hat, eine kulturelle Überraschung. Unten auf dem Stadtplatz stehen Mitarbeiter von Rathaus und Bauhof und intonieren „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“ – just das Fendrich-Lied, dass der einstige „High Sierra“- und Musical-Sänger Sendl beim 74-Nationen-Fest 2013 mit Michael Wiesner und GerhardPrantl gesungen hatte. Andächtig steht der angehende Ruheständler am Fenster und lauscht. Später wird er sich auf dem Platz von den Kollegen verabschieden: „Ihr seid die Institution. Ohne Euch geht gar nichts.“

Zuvor hat Thomas Sendl verraten, auf was er sich nun am meisten freut: „Wieder Herr meines eigenen Terminkalenders zu sein.“ Ehefrau Ute Frohwein-Sendl schmunzelt.