„Tour de France“ im Oberland: EM-Radrennen führt auch durch Loisachtal

Anspruchsvolle Bergstrecke: Der Kesselberg könnte für das Teilnehmerfeld ein „Scharfrichter" sein

Region – Im Rahmen der European Championships startet am Sonntag, 14. August, das Herren-Straßenradrennen. Die Strecke führt durch das Loisachtal bis nach München.

Ein Meer aus Klatschpappen, dazwischen Fähnchen, Jubel, Blicke. „Überall darf man die Fahrer anfeuern“, so Alexandra Thoni, Leiterin der Murnauer Tourist-Information. Am 14. August startet das Radrennen um 10.15 Uhr im Murnauer Obermarkt, am Café Krönner. Mit dem Start werden laut Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, fast 210 Kilometer vor den „voraussichtlich 180 Sportlern“ liegen. Von Murnau geht es über Schwaiganger nach Großweil, Schlehdorf, Kochel, Walchensee, Bad Tölz, Münsing und Starnberg bis nach München und dort auf den Odeonsplatz.



Nach dem Start des Herren-Radstraßenradrennens entschwinden die Sportler aber nicht binnen Sekunden aus Murnau. „Sie starten neutralisiert“, betont Touristinfo-Leiterin Thoni, mit „20 bis 25 km/h“. Also „sehen wir die noch“, in Großweil werde man vermutlich nur noch ein „Zisch“ als Zuschauer wahrnehmen, meint Thoni.



Kilometer, Zeit, Tempo

Aus Murnau raus und kurz vor Schwaiganger folgt dann den Plänen nach um 10.39 Uhr der offizielle Start, erst dann geht es um Kilometer, Zeit, Tempo. Die Strecke ordnete Marcus Burghardt ein: Der ehemalige Rad-Profi und Etappensieger der Tour de France 2008 glaubt, dass auf dieser Strecke eine „ähnliche Atmosphäre wie bei der Tour de France“ entstehen könnte. Den Kesselberg relativ am Anfang, nach rund 15 Kilometern, bezeichnete Burghardt als „Scharfrichter“. Eine Entscheidung dürfte dort aber noch nicht gefällt werden. Der Fahrertyp bei diesem Rennen werde wahrscheinlich ein Sprinter sein, da es sich insgesamt um eine „eher flach orientierte Strecke“ handele, sagt Burghardt.

Es gibt auch ein Rahmenprogramm: Am Samstag, 13. August, stehen das Benefizrennen „Radln mit Hand und Fuß“ des Vereins Kunterbunt im Kulturpark, eine Ortsführung zu Rad mit Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting, ein Konzert mit Kaled und eine Party mit DJ Firebird an.

Public Viewing

Am 14. August, nach dem Start um 10.15 Uhr, lässt sich das Straßenrennen beim Public Viewing im Kulturpark weiterverfolgen. Außerdem gibt es eine Rundfahrt mit Radrennprofis sowie den 11. Murnauer Cross Country Cup des RSG Werdenfels. Des Weiteren ist eine Freizeit-Messe zu Radfahren geplant.



Die European Championships beinhalten aber nicht allein Radsportdisziplinen, sondern umfassen „neun Europameisterschaften an einem Ort“, sagt Olympiapark-Chefin Schöne. Seit den Olympischen Spielen 1972 „die größte Multisportveranstaltung“ in München, mit 4700 Athleten.

Straßensperren im Oberland

In Bad Tölz-Wolfratshausen wird an diesem Wochenende sportlich einiges geboten: Das Straßen-Radrennen der „European Championships 2022“ führt am Sonntag, 14. August, durch den Landkreis. Die Strecke führt von Murnau über Schlehdorf und Kochel über den Kesselberg bis an das Südufer des Walchensees. Weiter geht es durch die Jachenau, Lenggries, Bad Tölz, Geretsried, Eurasburg und Münsing.

Mit dem Radrennen gehen auch Straßensperrungen einher. In der Regel wird laut Tölzer Landratsamt die Strecke circa 30 Minuten vor der Durchlaufzeit gesperrt – bis der gesamte Tross eine Stelle passiert hat, dauert es etwa 15 Minuten. Zu einer größeren Sperrung kommt es am Kesselberg sowie an der Südufer-/Mautstraße am Walchensee: Der Kesselberg wird ab Altjoch und Höhe Einsiedel sowie der Mautstraße, ab dem Mauthäuschen Einsiedel und der Jachenau um 8:30 Uhr gesperrt.Parken ist nur in den Parkbuchten erlaubt. Wer dort um 8.30 Uhr bereits steht, kann erst nach der Aufhebung der Sperre wieder ausfahren.

Verspätungen einplanen Durchlaufzeiten in Bad Tölz-Wolfratshausen:

- Schlehdorf 10.45 Uhr - Kesselberg 10.57 - Süduferstraße Walchensee 11.17 Uhr - Jachenau 11.35 Uhr - Lenggries 11.57 Uhr - Bad Tölz 12.10 Uhr - Geretsried 12.32 Uhr - Eurasburg 12.45 Uhr Mehr Informationen gibt es online.

Eingeschränkter Bus-Verkehr

Am 14. August kommt es auch zu Einschränkungen beim regionalen MVV-Bus-Verkehr. Auf der Linie 961 entfallen ersatzlos: Die Fahrten ab Starnberg Nord um 11.52 und 12.52 Uhr, die Fahrt ab Ammerland um 12.20 Uhr und die Fahrt ab Münsing um 13.27 Uhr. Auf der Linie 975 entfallen ersatzlos: die Fahrt ab Starnberg Nord um 12.08 Uhr und ab Wolfratshausen um 12.42 Uhr.