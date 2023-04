„Treffpunkt Casa“ in Penzberg: Neues Angebot braucht noch Ehrenamtliche

Von: Andreas Baar

Im „Treffpunkt Casa“ der Caritas im Pfarrzentrum Christkönig starten nun die ersten Angebote. © Andreas Baar

Penzberg - Im neuen Seniorenbüro „Treffpunkt Casa“ der Caritas in Penzberg starten die ersten Programme. Außerdem werden ehrenamtliche Mitstreiter gesucht.

Die Betreiber um Leiterin Franziska Harbich sind auf der Suche nach ehrenamtlich Engagierten jeden Alters. Für Interessierte gibt es am Donnerstag (13. April) einen Infoabend. Wie berichtet, hatte die Caritas stets klar gemacht, dass Angebote im „Casa“ nur mit dem Ehrenamt umgesetzt werden können. „Viele unserer Angebote und Aktivitäten kann es nur geben, wenn sich Menschen mit ihren Talenten, Interessen und Fähigkeiten in unserem Haus einbringen und engagieren“, bekräftigt Leiterin Harbich. Ein Ehrenamt im Treffpunkt sei für Menschen jeden Alters möglich – man freue sich über Jugendliche ebenso wie über Erwachsene oder auch Ruheständler. Interessenten können gern auch mit eigenen Ideen für eine Mitarbeit vorbeikommen. Der zeitliche Umfang des ehrenamtlichen Engagements „wird dabei von den Personen selbst festgelegt“, so Harbich.

Infoabend für Interessierte Wer sich im Pernzberger „Treffpunkt Casa“ an der Bahnhofstraße (Kirchplatz von Christkönig) engagieren möchte: Am Donnerstag (13. April) findet dort dazu um 18.30 Uhr ein Informationsabend statt.

Erste Angebote

Derweil gibt es nun die ersten Angebote im Treffpunkt. So steht beispielsweise jeden Dienstag und Donnerstag der Penzberger Seniorenbeirat zum Gespräch oder auch zur zwanglosen Begegnung bei Kaffee oder Tee zur Verfügung. Die Türen sind Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Sonntag (16. April) besteht auch am Sonntagnachmittag die Möglichkeit, von 15 bis 17 Uhr im „Casa“ speziell zum Kartenspielen zusammenzukommen. Und am Montag (17. April) findet das erste Montagsfrühstück um 9 Uhr statt. Für das Frühstück werden Anmeldungen per E-Mail an f.harbich@caritas-wm-sog.de erbeten. Weitere Angebote sind laut Leiterin Harbich in Planung. Infos zu aktuellen Veranstaltungen können auch dem Monatsprogramm entnommen werden: Dieses hängt im „Casa“-Fenster aus und liegt auch im Zeitschriftenkasten vor dem Gebäude.