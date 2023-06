TSV Penzberg: Zum Jubiläum laufen Angebote wieder auf Hochtouren

Von: Friederike Wolfermann

Die frisch gewählte Vorstandschaft des TSV Penzberg um Vorsitzende Manuela Schott (l.). © Friederike Wolfermann

Penzberg - Der TSV Penzberg feiert heuer sein 125-Jähriges. Erfreulich: Die Mitgliederzahlen steigen - mehr als 1600 sind es schon.

Der TSV Penzberg wird heuer 125 Jahre alt. Das wird gebührend gefeiert. Am 18. Juni, dem Tag der Gründung im Jahr 1898, beginnt auf der Berghalde ab 13 Uhr der Outdoor Funpark mit 33 Stationen. – für Groß und Klein, Jung und Alt. Die Veranstaltung war Thema bei der Jahresversammlung.

Bei der Jahreshauptversammlung stellte Vorsitzende Michaela Schott das Programm vor. Die fast 50 anwesenden Mitglieder in der Stadthalle konnte auch den neuen Image-Film anschauen, den der Verein statt einer Festschrift zum 125-Jährigen aufgelegt hat. Alle Abteilungen und die vielen Angebote werden vorgestellt. In ihrer Rückschau auf 2022 wusste Schott eigentlich fast nur Positives berichten. Nach Corona läuft das Sportprogramm wieder auf Hochtouren. 94 Übungsleiter, davon 32 mit Lizenz, hielten 8061 Trainingsstunden ab. Zum Jahresende waren 1556 Mitglieder im TSV gelistet, im Mai war man schon bei 1615 angelangt.

Enttäuscht von der Stadt

Die steigenden Zahlen sind natürlich in vielen Abteilungen ein Problem in Hinsicht auf die zu geringe Hallenzeiten. Einige Wartelisten müssen geführt werden, was vor allem für die Leistungssportler bitter ist. Zwar steht die Turnhalle am Josef-Boos-Platz wieder für den Übungsbetrieb zur Verfügung, doch die Stunden in den Ersatz-Hallen fallen weg. Von der Stadt Penzberg ist die Vorsitzende in einigen Belangen sehr enttäuscht und hat das Gefühl, nicht richtig wertgeschätzt zu werden. So werden beispielsweise in der Dreifach-Halle Zeiten in Halle 1 und 3 vergeben, obwohl mit anderen Kombinationen weit besser gearbeitet werden könnte, weil vor allem das Turnen einen größeren Platz für die Geräte braucht.

Schatzmeisterin Tanja Schabert musste zwar gegenüber des Plans für 2022 einen kleinen Minusbetrag von circa 2700 Euro in der Kasse verkünden, doch ist in keiner Weise das Vermögen des Vereins geschmolzen. Lediglich die Kosten für die Übungsleiter schlugen auf Grund der vielen geleisteten Stunden höher zu Buche als vorgesehen.

Schott und Hammerla: Führung bestätigt:

Bei den Wahlen zur neuen Vereinsführung gab es nur eine einzige Änderung, weil sich Hubert Schuldlos nach zwölf Jahren von seinem Amt als Leiter der Abteilung Volleyball verabschiedete. Er ließ die erfolgreichen Jahre seiner Arbeit Revue passieren und wurde gebührend verabschiedet. In Erwin Schott fand sich ein bereits bewährter Mitarbeiter als Nachfolger für den Volleyball-Posten. Michaela Schott und Dieter Hammerla wurden als 1. Vorsitzende beziehungsweise 2. Vorsitzender bestätigt. Tanja Schabert als Kassierin, Moritz Edelfurtner (Badminton), Nicola Dill (Basketball), Scharaf Girges (Breitensport), Melanie Jäger (Leichtathletik), Karin Sonnenstuhl (Seniorensport), Werner Demuth (Tischtennis) und Angela Birck (Turnen) wurden jeweils einstimmig gewählt. Auch die Revisoren Herbert Weglehner und Ralf Bollhagen stehen weiterhin zur Verfügung.