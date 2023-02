Überfall auf Penzberger Norma: Polizei sucht nun mit Foto nach Verdächtigem

Von: Andreas Baar

Versuchte räuberische Erpressung in Penzberger Norma-Supermarkt: Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto des Tatverdächtigen. © Polizei

Penzberg - In einer Penzberger Norma-Filiale scheiterte im Januar ein Überfall. Jetzt wendet sich die Polizei mit einem Foto des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Am Freitagabend (13. Januar) befand sich kurz vor 20 Uhr ein bislang unbekannter Mann allein im Kassenbereich der Penzberger Norma-Filiale im Thal. Nachdem er ein Getränk bezahlt hatte, schlug er der 18-jährigen Kassiererin plötzlich unvermittelt auf den Kopf und forderte Geld. Als die junge Frau dies verneinte, bedrängte der Unbekannte die Kassiererin laut Polizei „massiv.“ Die 18-Jährige schrie laut um Hilfe, woraufhin der Mann von ihr abließ und das Geschäft in unbekannter Richtung verließ.

Der versuchte Raubüberfall ereignete sich in der „Norma“-Filiale im Thal in Penzberg. © Andreas Baar

Fahndung bislang erfolglos

Noch in der Nacht und in den darauffolgenden Tagen hatte die Polizei „umfangreiche Fahndungsmaßnahmen“ vorgenommen, berichtet Carolin Englert, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. Doch diese führten bislang nicht zur Identifizierung und Festnahme des tatverdächtigen Manns. Deshalb wendet sich die Kriminalpolizei Weilheim, die unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen hatte, mit einem Foto des Tatverdächtigen und einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

• Wer kennt den Tatverdächtigen auf dem Foto? Die Polizei weist nochmals auf den auffälligen Gehfehler des Unbekannten hin - der Mann zog deutlich sichtbar ein Bein nach.

• Zeugen gaben an, dass der Mann Deutsch mit ausländischem Akzent sprach; außerdem fiel er durch Selbstgespräche auf.

• Bekleidung bei der Tat: grüner Kapuzenpullover mit weißen Kordeln und der großen Aufschrift „SUPERDRY 65“ über die gesamte Brust; beige Hose; dunkle Turnschuhe.

Hinweise können bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.