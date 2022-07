Reservierung werden rückabgewickelt

Überraschung: Penzberger Volksfest abgesagt - weil Personal fehlt

Von: Andreas Baar

Keine Fahrgeschäfte, aber Süßigkeiten und ein überdachter Biergarten: So sah das 2021 das Penzberger Volksfest auf der Berghalde aus. © Andreas Baar

Penzberg - Das Penzberger Volksfest wurde am Donnerstag (14. Juli) von Stadt und Wirtsleuten abgesagt. Grund ist der Personalmangel.

Eigentlich wollten die Stadt und die Wirtsleute Christian und Claudia Fahrenschon in knapp sechs Wochen groß feiern: Vom 26. August bis 4. September war auf der Berghalde das traditionsreiche Penzberger Volksfest angesetzt. Doch daraus wird nichts. Am Donnerstag (14. Juli) kurz nach 12 Uhr verschickte das Rathaus eine E-Mail: Das Volksfest fällt wegen Personalmangels aus.

Gastronomie leidet generell

Zu wenig Personal ist vor allem im Gastronomiebereich derzeit allerorten ein großes Problem. In den Pandemie-Jahre haben sich viele Arbeitskräfte notgedrungen umorientiert und die Branche gewechselt. Nun trifft es auch die Penzberger Wiesn, die traditionell am letzten Freitag im August gestartet wäre. Die Rosenheimer Wirtsleute Fahrenschon, der Familienbetrieb zeichnet schon seit Jahrzehnten für die Veranstaltung verantwortlich, baten für Mittwoch (13. Juli) Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) um ein Gespräch. Christian Fahrenschon erläuterte in der Runde, „dass er sich aufgrund der sich abzeichnenden Personalnotlage nicht in der Lage sieht, dass Penzberger Volksfest 2022 ordnungsgemäß und in der gewohnten Qualität durchzuführen“, heißt es vom Rathaus.

Große Feste verschärfen Lage

Der langjährige Festwirt, der zur Zeit das Murnauer Fest stemmt und danach zum Waldfest nach Geretsried zieht, begründete es damit, dass mehrere Großveranstaltungen wie das Rosenheimer Herbstfest stattfinden. Diese würden ebenfalls händeringend nach Personal suchen, was die prekäre Situation deutlich verstärken würde. Alle Anstrengungen, qualifiziertes Personal für Penzberg zu rekrutieren, schlugen fehl.



Reservierung werden rückabgewickelt

„Gemeinsam und schweren Herzens“ haben sich die Fahrenschons mit Bürgermeister Korpan für die Absage entscheiden, teilt das Rathaus mit. „Angesichts des fehlenden Personals in den Bereichen Küche und Service müssen wir erkennen, dass uns zum heutigen Tage die nötige Planungssicherheit fehlt, um eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen“, werden die Wirtsleute zitiert. Reservierungen für das Volksfest in Penzberg werden nach Auskunft der Wirte rückabgewickelt.



Suche nach Alternative

Er sei „natürlich enttäuscht“, sagt der Bürgermeister der Rundschau. Auch, weil die Absage„relativ kurzfristig“ geschah. Den Wirtsleuten hätte rund 40 bis 50 Leute gefehlt, rechnet Korpan vor. „Die kriegen sie nicht ansatzweise her.“ In Murnau gehe es noch, weil dort die Vereine mithelfen. Was aber in Penzberg angesichts der Ferienzeit und des Bedarfs nicht möglich sei, so Korpan. Überlegt wurde auch eine kleinere Variante des Volksfests. Was aber laut Bürgermeister auch kaum machbar gewesen wäre. „Die Leute kommen trotzdem.“ Im Rathaus wird nach einer Fest-Alternative gesucht – was sich aber wegen der kurzen Vorbereitungszeit schwierig gestaltet. „Wir lassen nichts unversucht, dass wir was machen“, hofft Korpan auf eine Lösung.