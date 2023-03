Übersehen: Münchner verursacht Unfall an der A95-Auffahrt bei Iffeldorf

Von: Andreas Baar

An der Auffahrt Penzberg/Iffeldorf zur A95 in Richtung München kam es zu dem Unfall (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Iffeldorf - Zwei Verletzte und ein hoher Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls an der Autobahn-Auffahrt bei Iffeldorf. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag (3. März) gegen 15 Uhr zwischen Penzberg und Iffeldorf. Laut Polizei fuhr ein 35-Jähriger aus München mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2063 von Penzberg kommend in Richtung Iffeldorf. Der Münchner bog nach links auf die Autobahn A95 ab und übersah dabei den entgegenkommenden Peugeot einer Penzbergerin (74). Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Peugeot wurde noch gegen den stehenden Audi eines Sindelsdorfers (64) geschoben. Der Münchner Skoda-Fahrer und die Penzbergerin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Der Skoda und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt rund 22.000 Euro.