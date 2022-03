Ukraine: Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe schickt Bus mit Hilfsgütern

Von: Andreas Baar

Teilen

Der NBH-Bus wurde in München vollgepackt, in Breslau (r.) wurde die Hilfe für den Weitertransport ausgeladen. © NBH

Region – In Iffeldorf startete ein Bus mit Gütern, im Penzberger Rathaus wurde ein Kontaktstelle für Wohnungsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet.

Die Nachbarschaftshilfe (NBH) in Iffeldorf hatte Kontakt zur ukrainischen Gemeinde in München aufgenommen, berichtet Vorsitzende Ria Markowski. Zuvor war sich beim Helfertreffen darauf verständigt worden, dass sich die NBH samt ihrem Bus zur Verfügung stellt. Am vergangenen Sonntag startete Wolfgang Döhl um 12.30 Uhr den vollgetankten Transporter. Bei der Sammelstelle der ukrainischen Gemeinde wurde das Gefährt „bis unters Dach“ mit vollbeladen mit Medizin und hygienischen Produkten beladen, so Markowski.

Döhl holte in Deggendorf Laszlo Rattmann ab. Über Pilsen und Prag ging es nach Breslau. „Von dort werden die Hilfsgüter in die Ukraine gebracht“, berichtet Markwoski. Wie die Vorsitzende der Rundschau sagte, ist eventuell noch diese Woche ein weiterer Transport vorgesehen – um dann möglicherweise auch Flüchtlinge von Polen aus nach München mitzunehmen.



„Sehen Sie von Sachspenden derzeit ab“

Am Montag haben sich zehn Hilfsorganisationen und Kirchengemeinden in Weilheim-Schongau per Pressemitteilung gemeldet. Unterzeichnet hatten die Malteser, Johanniter, Diakonie Oberland, Bayerisches Rotes Kreuz, Diakonie Herzogsägmühle, Kirchenstiftung Christkönig Penzberg, Pfarreiengemeinschaften Weilheim und Peißenberg-Forst, evangelische Kirchengemeinde Peißenberg und die Caritas.

Die Verfasser würdigen die Solidarität mit den Menschen im von Russland angegriffenen Land, haben aber eine große Bitte: „Sehen Sie von Sachspenden derzeit ab.“ Denn die Hilfsorganisationen seien mit ihren lokalen Partnern damit ausgelastet, den Menschen vor Ort – sowohl in der Ukraine als die vielen Flüchtlinge – zu helfen. Für „unkoordinierte Hilfstransporte“ habe man derzeit absolut keine Kapazitäten.

Appell für Geldspenden

„Effektiver und wesentlich schneller ist es jedoch, dringend benötigte Dinge wie Decken, Lebensmittel, Wasser, Babynahrung und -bedarf sowie Medikamente direkt vor Ort zu kaufen“, heißt es in der Mitteilung, die Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba verschickte. Geldspenden seien in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe zu unterstützen.



Spenden: Spenden könnten an die unterzeichnenden Verbände oder an die „Aktion Deutschland hilft“ (DE62 3702 0500 0000 1020 30) sowie an das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ (DE65 100 400 600 100 400 600) getätigt werden.

Derweil hat die Stadt Penzberg eine Kontaktstelle im Rathaus eingerichtet, um Wohnungsangebot für Flüchtlinge zu koordinieren. Zudem wurde aus Solidarität die ukrainische Fahne an der Verwaltung aufgezogen. Die katholische Pfarrei startet in der Christkönigskirche mit Friedensgebeten. Rund 40 Gläubige fanden sich ein. „Politik und Diplomatie haben versagt und die Menschlichkeit ist auf der Strecke geblieben“, so Pfarrer Bernhard Holz.