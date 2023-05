Initiative wurde größer als erwartet

Ukrainehilfe Oberland hat festes Lager in Penzberg - Verein wird gegründet

Von: Andreas Baar

Teilen

Aktiv an der Christanstraße: Alina Lindemann freut sich über die neuen Lagerräume für die Ukrainehilfe Oberland in Penzberg. © Andreas Baar

Penzberg - Die Ukrainehilfe Oberland hat nun ein eigenes Lager für die Annahme von Sachspenden in Penzberg. Auch läuft die Gründung als Verein.

Alina Lindemann entschied vor gut einem Jahr, dass sie den kriegsgeschädigten Menschen in der Ukraine direkt helfen möchte. Die heute 22-Jährige aus Marnbach initiierte schon kurz nach dem russischen Angriff mit Karl-Peter Geburzi aus Farchant die Ukrainehilfe Oberland (UHO). Lindemann war auch selber mehrfach mit Hilfstransporten in dem osteuropäischen Land, bei einer Tour war die Rundschau dabei. Einfach „aus Menschlichkeit“, wie ihren Einsatz begründet. Auch in Penzberg sammelten die ehrenamtlichen Helfer Sachspenden ein – nun hat ihnen die Stadt eine feste Infrastruktur ermöglicht.

Mietvertrag mit der Stadt

In den Räumen der Alten Molkerei an der Christianstraße hat die UHO ein Lager bekommen. Per Mietvertrag mit der Stadt geregelt. Die Helfer zogen von dem provisorischen Domizil im ehemaligen „Quelle-Haus“ neben dem Metropol dorthin um. „Wir sind sehr dankbar dafür“, sagt Lindemann bei einem Ortstermin über die Unterstützung aus dem Rathaus. Es gibt auch feste Annahmezeiten für Sachspenden (siehe Kasten). Spender „können einfach vorbeikommen“, wirbt Lindemann.



So kann gespendet werden Die Ukrainehilfe Oberland freut sich weiter über Sachspenden von Schlafsäcken über Kerzen bis zu Sägen, Generatoren, Matratzen und Lebensmitteln. Abgabe ist mittwochs und freitags jeweils von 15.30 bis 18 Uhr im Penzberger Lager an der Christianstraße 6. Infos bei Barbara Resch (Telefon 0170/6152889) oder Christian Hempel (Telefon 0172/8532958). Spendenkonto: Inner Wheel Club Garmisch-Partenkirchen, Kreissparkasse GAP, IBAN DE44 7035 0000 0011 2061 82 („Ukrainehilfe Oberland“).

Initiative wurde größer als erwartet

Zudem stellt die Initiatorin die Ukrainehilfe auf eine feste Basis. Die Gründung als Verein läuft gerade. Notariell beglaubigt ist es schon, Lindemann wartet noch auf den Eintrag ins Vereinsregister. Der Schritt wurde nötig, weil die Ukrainehilfe Oberland immer mehr gewachsen war. Angefangen hatte die 22-Jährige „mit ein paar Leuten“ in der Region, mittlerweile ist man in „drei bis vier Landkreisen“ aktiv. „Das ist doch größer geworden als ich erwartet habe“, meint Lindemann – und freut sich doch über die Resonanz. Um die 40 Helfer zählt sie, alles Ehrenamtliche. Dazu noch Aktive vor Ort in der Ukraine. Lindemann arbeitet auch mit der Koordinierungsstelle für Ukraine-Flüchtlinge zusammen, die im Juni 2022 im Penzberger Familienzentrum Arche Noah eingerichtet worden war.

Fahrt in die Ukraine: Fahrer Uli Fößmeier kurz vor seinem Start zum Hilfstransport. © Andreas Baar

Fahrer schon mehrfach unterwegs

An diesem Tag belädt sie an der Christianstraße mit einigen Freiwilligen den nächsten Hilfstransport. In den Sprinter werden diesmal Öfen, Lebensmittel und Kerzen verfrachtet. Der Fahrer ist Uli Fößmeier. Die Reise führt in nach Chervonograd in der Ukraine, in den Großraum von Lwiw. „Die haben sehr viele Flüchtlinge dort“, sagt der 58-jährige Gröbenzeller. Für Fößmeier ist es diesmal bereits die siebte Tour. Ihm ist die Hilfe „eine wichtige Sache, ein Anliegen“, wie er sagt. 13 Stunden Fahrt liegen vor ihm. „Wenn alles gut geht.“ Er hat an der Grenze auch schon mal bis zu zwölf Stunden ausharren müssen.



Werkraum-Verein hilft Nachbarn

Unterstützung bekommt die Ukrainehilfe Oberland auch aus der Nachbarschaft. Der ebenfalls an der Christianstraße ansässige Werkraum-Förderverein Penzberg mit seinen sozialen Angeboten wie der Radlwerkstatt hat laut Lindemann immerhin 1500 Euro gespendet. Und helfe auch sonst viel. „Die unterstützen uns ganz toll.“