Umleitung in Penzberg: Stadtwerke graben wieder - diesmal am Schloßbichl

Von: Andreas Baar

Teilen

Die nächste Sperrung in Penzberg: Diesmal erfolgen Restarbeiten an der Straße Am Schloßbichl (Symbolbild). © Wolfgang Tutsch

Penzberg - Nächster Tiefbau samt Verkehrsbehinderungen in Penzberg: Die Stadtwerke graben nun Am Schloßbichl. Die Straße ist bis Ende Juli gesperrt.

Die 2022 begonnen Arbeiten zum Fernwärmeausbau sowie zur Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitungen im Bereich zwischen den Straßen Am Schloßbichl, Im Thal, in der Grube sowie entlang des Fuß- und Fahrradwegs zwischen der Grube und der Straße Am Alten Kraftwerk konnten laut Stadtwerke bereits im vergangenen Jahr nahezu vollständig abgeschlossen werden. Das Kommunalunternehmen ließ die Straßendecke noch vor dem Winter provisorisch asphaltieren - damit konnten die betroffenen Straßen wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden. Nun haben in der Straße Am Schloßbichl im Bereich zwischen der Christianstraße und der Straße im Thal die Restarbeiten begonnen. Abschließend erfolgen die Asphaltierungs- und Wiederherstellungsarbeiten der Fahrbahn, der Geh- und Radwege sowie der Seitenstreifen. Das alles bedeutet jedoch erneut Verkehrsbehinderungen und Umeltiungen.

Der Zeitplan

Aufgrund „der örtlichen Gegebenheiten und rechtlicher Vorgaben“ muss für die Bauarbeiten eine abschnittsweise Vollsperrung der Straße Am Schloßbichl eingerichtet werden, teilt das Kommunalunternehmen (KU) mit. Daher erfolgt bis voraussichtlich Ende Juni die Vollsperrung der Straße Am Schloßbichl im Abschnitt zwischen der Christianstraße bis zur Straße Am Alten Bahnhof. Anschließend folgt bis Ende Juli der Abschnitt Am Alten Bahnhof-Endmündung zur Straße Im Thal.

Frei für Fußgänger und Radfahrer

Im jeweils betroffenen Abschnitt ist für Kraftfahrzeuge keine Durchfahrt möglich. Die Ausfahrt aus der Christianstraße in westlicher Richtung ist nicht beeinträchtigt, so die Stadtwerke. Die Einfahrt in die Straße Am Alten Bahnhof ist, abhängig vom jeweils gesperrten Abschnitt, entweder aus westlicher oder aus östlicher Richtung möglich. Fußgänger und Fahrradfahrer seien von der Vollsperrung nicht betroffen. „Der Durchgang des Baustellenbereichs wird grundsätzlich möglich bleiben“, heißt es. Fahrradfahrer müssen jedoch unter umständen absteigen und schieben. Auch die Überquerung der Straße Am Schloßbichl im Bereich zwischen der Parkanlage auf der Westseite des Krankenhauses und dem Aufgang zum ehemaligen Bahndamm bleibt passierbar.

Die Umleitung

Die Umleitung für den Kraftfahrzeugverkehr erfolgt über die Bahnhofstraße und die Karlstraße. Die Anfahrt zur Notaufnahme des Krankenhaues kann während der Vollsperrung abwechselnd entweder aus östlicher oder aus westlicher Richtung erfolgen. Gleiches gilt für die Zufahrt zum westlichen Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses.

Der Busverkehr

Die Sperrungen haben zudem Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr. Die Bushaltestelle „Krankenhaus“ entfällt für die Dauer der Vollsperrung. Die Nutzer der Linie 1A werden gebeten, auf die Haltestelle „Seeshaupter Straße/Friedhof“ oder „Karlstraße/Gymnasium“ auszuweichen. Gleichzeitig sollen Nutzer der Linie 1B die Haltestelle „Christkönigkirche“ oder „Friedhof“ nutzen.