Unbekannter schlägt 61-Jährige in Penzberger Stadtbus

Von: Max Müller

Teilen

Ein Unbekannter schlug der 61-Jährigen in den Rücken (Symbolbild). © PantherMedia/Pakhnyushchyy

Penzberg - Eine 61-Jährige klagte nach einer Fahrt mit dem Penzberger Stadtbus über Rückenschmerzen. Ein unbekannter Täter hatte die Frau laut Polizei geschlagen.

Eine 61-jährige Frau fuhr am Freitag, 17. März, gegen 13 Uhr mit dem Stadtbus von der Penzberger Stadtmitte in Richtung Maxkron. Auf Höhe der Haltestelle Edeka schlug ihr laut Polizei ein unbekannter Täter aus heiterem Himmel mit der Faust in den Rücken und verließ im Anschluss den Bus.

Der 61-Jährigen schmerzte nach dem Schlag der Rücken. Der unbekannte Täter war etwa 15 bis 16 Jahre alt, schlank und hatte kurze schwarze Haare. Tatzeugen sollen sich bei der Polizei Penzberg unter Telefon 08856/9257-0 melden.